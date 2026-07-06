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Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C

Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C

O Liberal
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Emerson Santos, ex-Palmeiras, está no radar do Papão (Cesar Greco / Ag. Palmeiras)

O Paysandu passa por um momento de turbulência na Série C do Brasileiro e, a classificação que parecia certa para o time bicolor, agora está bastante ameaçada. Pensando em reforçar o elenco alviceleste, a diretoria do Papão busca a contratação de algumas peças e uma delas é o zagueiro Emerson Santos, de 31 anos. A informação foi confirmada por uma fonte ao núcleo de esporte de O Liberal.

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A fase ruim e pressão da torcida, fazem o Paysandu buscar reforços para buscar a classificação ao quadrangular final da Série C. Emerson está no radar da diretoria alviceleste para a sequência da Série C. O jogador está disputando a Série B pelo América-MG, que vive um drama na Segundona, sendo o lanterna da competição. Emerson atuou 17 vezes nas não vem atuando com frequência, sua última partida ocorreu no dia 16 de junho.

image Emerson está no Coelho atuando na Série B (Reprodução / Instagram @emersons.95)

Emerson foi contratado pelo América-MG no ano passado e acumula passagens pelo Botafogo-RJ, clube que fez base, atuou pelo Palmeiras-SP, Internacional-RS, Atlético-GO, Inter de Limeira-SP e Ponte Preta-SP. O jogador também teve passagem no futebol japonês, onde defendeu a equipe do Kashiwa Reysol.

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Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição.

A chegada de um zagueiro é certa no Paysandu, já que o time comandado pelo técnico Júnior Rocha perdeu o paraguaio Yeferson Quintana, que defendeu as cores do Papão desde 2024 e rescindiu contrato amigavelmente com clube paraense, após receber proposta de fora do país. Com a camisa bicolor, Quintana realizou 62 partidas e com cinco gols e cinco conquistas: duas Copas Verde, um Parazão, uma Supercopa Grão-Pará e uma Copa Norte.

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