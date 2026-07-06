Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C O Liberal 06.07.26 17h30 Emerson Santos, ex-Palmeiras, está no radar do Papão (Cesar Greco / Ag. Palmeiras) O Paysandu passa por um momento de turbulência na Série C do Brasileiro e, a classificação que parecia certa para o time bicolor, agora está bastante ameaçada. Pensando em reforçar o elenco alviceleste, a diretoria do Papão busca a contratação de algumas peças e uma delas é o zagueiro Emerson Santos, de 31 anos. A informação foi confirmada por uma fonte ao núcleo de esporte de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A fase ruim e pressão da torcida, fazem o Paysandu buscar reforços para buscar a classificação ao quadrangular final da Série C. Emerson está no radar da diretoria alviceleste para a sequência da Série C. O jogador está disputando a Série B pelo América-MG, que vive um drama na Segundona, sendo o lanterna da competição. Emerson atuou 17 vezes nas não vem atuando com frequência, sua última partida ocorreu no dia 16 de junho. Emerson está no Coelho atuando na Série B (Reprodução / Instagram @emersons.95) Emerson foi contratado pelo América-MG no ano passado e acumula passagens pelo Botafogo-RJ, clube que fez base, atuou pelo Palmeiras-SP, Internacional-RS, Atlético-GO, Inter de Limeira-SP e Ponte Preta-SP. O jogador também teve passagem no futebol japonês, onde defendeu a equipe do Kashiwa Reysol. VEJA MAIS Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. A chegada de um zagueiro é certa no Paysandu, já que o time comandado pelo técnico Júnior Rocha perdeu o paraguaio Yeferson Quintana, que defendeu as cores do Papão desde 2024 e rescindiu contrato amigavelmente com clube paraense, após receber proposta de fora do país. Com a camisa bicolor, Quintana realizou 62 partidas e com cinco gols e cinco conquistas: duas Copas Verde, um Parazão, uma Supercopa Grão-Pará e uma Copa Norte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes palmeiras paysandu futebol emerson santos américa-mg série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Zagueiro ex-Palmeiras entra na mira do Paysandu para a disputa da Série C Paysandu busca contratações mirando a reta final da primeira fase na Série C 06.07.26 17h30 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 Futebol Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C Agora são duas derrotas seguidas do Papão na Terceira Divisão. Equipe volta a campo no domingo, contra o líder, Guarani. 05.07.26 12h52 Futebol Paysandu encara o Ypiranga para defender o G-8 e iniciar reação na Série C Papão visita equipe gaúcha neste domingo, no Colosso da Lagoa, com mudanças na defesa, retorno de Caio Mello e retrospecto equilibrado entre os clubes 05.07.26 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37