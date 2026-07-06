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Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são

O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega

Hannah Franco
fonte

O que Jay-Z fazia no jogo do Brasil? Rapper é empresário de cinco atletas da Seleção (Tarso Sarraf/O Liberal)

A presença de Jay-Z no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante a partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, chamou a atenção dos torcedores. O rapper americano, marido da cantora Beyoncé, não foi ao estádio apenas como espectador: ele é empresário de cinco jogadores da Seleção Brasileira por meio da Roc Nation Sports, agência esportiva fundada por ele.

O principal nome da carteira é Vini Jr, cuja carreira é administrada pela empresa desde os primeiros anos de projeção internacional.

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Além do atacante do Real Madrid, a Roc Nation Sports também representa Endrick, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli e Douglas Santos, formando um dos maiores grupos de atletas da Seleção sob a mesma agência.

Antes da partida, Jay-Z foi visto à beira do gramado acompanhando o aquecimento das equipes. O empresário recebeu o cumprimento de Vinícius Júnior e também de Neymar, que acompanhava o jogo fora das quatro linhas.

image Marido de Beyoncé é empresário de Vini Jr., Endrick, Paquetá e mais nomes da Seleção. (Tarso Sarraf/O Liberal)

Fundada em 2013, a Roc Nation Sports começou representando atletas da NBA, NFL e MLB, mas ampliou sua atuação no futebol e passou a investir em grandes promessas e estrelas do esporte. Atualmente, Vini Jr é um dos principais rostos da agência, tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pela atuação em campanhas contra o racismo, pauta também defendida por Jay-Z.

Esta não é a primeira vez que o empresário acompanha de perto um momento importante da carreira do atacante brasileiro. Em 2024, ele esteve na final da Liga dos Campeões, em Londres, quando o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund e Vini Jr. marcou um dos gols do título.

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