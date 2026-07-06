Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega Hannah Franco 06.07.26 10h05 O que Jay-Z fazia no jogo do Brasil? Rapper é empresário de cinco atletas da Seleção (Tarso Sarraf/O Liberal) A presença de Jay-Z no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante a partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, chamou a atenção dos torcedores. O rapper americano, marido da cantora Beyoncé, não foi ao estádio apenas como espectador: ele é empresário de cinco jogadores da Seleção Brasileira por meio da Roc Nation Sports, agência esportiva fundada por ele. O principal nome da carteira é Vini Jr, cuja carreira é administrada pela empresa desde os primeiros anos de projeção internacional. VEJA MAIS O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial Além do atacante do Real Madrid, a Roc Nation Sports também representa Endrick, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli e Douglas Santos, formando um dos maiores grupos de atletas da Seleção sob a mesma agência. Antes da partida, Jay-Z foi visto à beira do gramado acompanhando o aquecimento das equipes. O empresário recebeu o cumprimento de Vinícius Júnior e também de Neymar, que acompanhava o jogo fora das quatro linhas. Marido de Beyoncé é empresário de Vini Jr., Endrick, Paquetá e mais nomes da Seleção. (Tarso Sarraf/O Liberal) Fundada em 2013, a Roc Nation Sports começou representando atletas da NBA, NFL e MLB, mas ampliou sua atuação no futebol e passou a investir em grandes promessas e estrelas do esporte. Atualmente, Vini Jr é um dos principais rostos da agência, tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pela atuação em campanhas contra o racismo, pauta também defendida por Jay-Z. Esta não é a primeira vez que o empresário acompanha de perto um momento importante da carreira do atacante brasileiro. Em 2024, ele esteve na final da Liga dos Campeões, em Londres, quando o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund e Vini Jr. marcou um dos gols do título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo jay-z beyonce vini jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente do Paysandu comemora parceria com a iniciativa privada para a construção do CT Márcio Tuma citou a importância em ter um CT moderno que permita melhores condições aos atletas 06.07.26 11h30 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20 Caneta vermelha Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 05.07.26 21h17 Coluna Um ciclo resumido em noventa minutos 05.07.26 19h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20