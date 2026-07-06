Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) Fábio Will 06.07.26 10h20 Jogo-treino com a Tuna não terá a presença da torcida (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo anunciou em seu site oficial que irá realizar dois jogos-treino contra a Tuna Luso Brasileira, na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão e diante do Ituano-SP, no dia 18 de julho, na cidade de Itu (SP). As partidas servem se preparação para o Leão Azul, que retornará aos jogos da Série A e da Copa do Brasil ainda este mês. Em comunicado, o Remo informou a que o jogo-treino contra a Lusa será de portões fechados, sem a presença da torcida, porém, a movimentação será transmitida pelo clube azulino na Remo TV. O clube terá pela frente primeiramente a Tuna Luso, equipe que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e que foi eliminada ainda na segunda fase, após confronto diante do Iguatu-CE. Já no segundo jogo-treino o Leão pegará o Ituano, clube que está jogando a Série C do Brasileiro e que ocupa neste momento a 9ª colocação. VEJA MAIS Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo? Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo (Matéria em atualicação) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a remo x tuna remo x ituano futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20 EXPECTATIVA Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo? Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo 05.07.26 20h00 Futebol Após deixar o Remo, Diego Hernández defenderá equipe na Série B do Brasileirão Diego Hernández deixa Belém após uma temporada marcante com a camisa do Remo 05.07.26 13h55 Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti 06.07.26 8h23 COPA DO MUNDO Jay-Z é empresário de Vini Jr. e outros craques da Seleção Brasileira; veja quem são O marido de Beyoncé esteve no estádio no último domingo (5) para acompanhar Brasil x Noruega 06.07.26 10h05 COPA DO MUNDO Quem estará na Copa de 2030? Veja a idade dos jogadores da Seleção Com Neymar se despedindo da Seleção, parte do elenco ainda deve chegar em idade competitiva ao próximo Mundial 06.07.26 9h37 Futebol Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP) 06.07.26 10h20