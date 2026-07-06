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Antes do retorno à Série A, Remo marca jogos-treino contra times das Séries C e D; saiba detalhes

Leão Azul terá pela frente dois jogos-treino, sendo um deles em Belém, contra a Tuna e outro no interior de São Paulo (SP)

Fábio Will
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Jogo-treino com a Tuna não terá a presença da torcida (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo anunciou em seu site oficial que irá realizar dois jogos-treino contra a Tuna Luso Brasileira, na próxima quarta-feira (8), no Mangueirão e diante do Ituano-SP, no dia 18 de julho, na cidade de Itu (SP). As partidas servem se preparação para o Leão Azul, que retornará aos jogos da Série A e da Copa do Brasil ainda este mês.

Em comunicado, o Remo informou a que o jogo-treino contra a Lusa será de portões fechados, sem a presença da torcida, porém, a movimentação será transmitida pelo clube azulino na Remo TV. O clube terá pela frente primeiramente a Tuna Luso, equipe que estava disputando a Série D do Campeonato Brasileiro e que foi eliminada ainda na segunda fase, após confronto diante do Iguatu-CE. Já no segundo jogo-treino o Leão pegará o Ituano, clube que está jogando a Série C do Brasileiro e que ocupa neste momento a 9ª colocação.

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(Matéria em atualicação)

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