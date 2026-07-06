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O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti

Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti

Hannah Franco
fonte

O que Neymar falou para Nyland? Veja o diálogo completo revelado pela leitura labial (Tarso Sarraf/O Liberal)

O bate-boca entre Neymar e o goleiro norueguês Ørjan Nyland, durante a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, ganhou novos detalhes. Uma análise de leitura labial exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, revelou o que o camisa 10 da Seleção Brasileira disse ao adversário segundos antes da cobrança de um pênalti.

A discussão aconteceu nos minutos finais da partida, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mesmo com o Brasil em desvantagem no placar, Neymar provocou o goleiro antes da cobrança.

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O que Neymar disse para o goleiro da Noruega?

Segundo a leitura labial apresentada no quadro "Jogo Falado", Neymar iniciou a provocação perguntando ao goleiro onde ele gostaria que a bola fosse colocada.

O diálogo teria acontecido da seguinte forma:

"Onde você quer? Onde você quer?", perguntou Neymar.

Nyland respondeu:

"Na trave, na trave."

Em seguida, o atacante brasileiro rebateu:

"Comigo, não. Comigo, não. Otário."

Neymar converteu a cobrança, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota brasileira por 2 a 1.

Brasil amplia jejum sem título da Copa do Mundo

Com a eliminação diante da Noruega, a Seleção Brasileira deu adeus ao sonho do hexacampeonato e ampliou o maior jejum de sua história sem conquistar uma Copa do Mundo.

O último título mundial do Brasil foi em 2002. Quando a próxima edição do torneio for disputada, em 2030, o país completará 28 anos sem levantar a taça, superando o intervalo de 24 anos entre as conquistas de 1970 e 1994.

Além disso, esta foi a pior campanha brasileira em Copas desde 1990, quando a equipe também caiu nas oitavas de final.

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