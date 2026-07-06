O que Neymar falou para o goleiro da Noruega? Veja o que leitura labial revelou no pênalti Camisa 10 da Seleção Brasileira trocou provocações com o goleiro Ørjan Nyland antes da cobrança de pênalti Hannah Franco 06.07.26 8h23 O que Neymar falou para Nyland? Veja o diálogo completo revelado pela leitura labial (Tarso Sarraf/O Liberal) O bate-boca entre Neymar e o goleiro norueguês Ørjan Nyland, durante a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, ganhou novos detalhes. Uma análise de leitura labial exibida pelo programa Fantástico, da TV Globo, revelou o que o camisa 10 da Seleção Brasileira disse ao adversário segundos antes da cobrança de um pênalti. A discussão aconteceu nos minutos finais da partida, disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mesmo com o Brasil em desvantagem no placar, Neymar provocou o goleiro antes da cobrança. VEJA MAIS Neymar indica despedida da Seleção após eliminação; ele vai seguir no Santos e encarar o Remo? Camisa 10 marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega e pode ter se despedido da Seleção Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo? Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo O que Neymar disse para o goleiro da Noruega? Segundo a leitura labial apresentada no quadro "Jogo Falado", Neymar iniciou a provocação perguntando ao goleiro onde ele gostaria que a bola fosse colocada. O diálogo teria acontecido da seguinte forma: "Onde você quer? Onde você quer?", perguntou Neymar. Nyland respondeu: "Na trave, na trave." Em seguida, o atacante brasileiro rebateu: "Comigo, não. Comigo, não. Otário." Neymar converteu a cobrança, mas o gol não foi suficiente para evitar a derrota brasileira por 2 a 1. Brasil amplia jejum sem título da Copa do Mundo Com a eliminação diante da Noruega, a Seleção Brasileira deu adeus ao sonho do hexacampeonato e ampliou o maior jejum de sua história sem conquistar uma Copa do Mundo. O último título mundial do Brasil foi em 2002. Quando a próxima edição do torneio for disputada, em 2030, o país completará 28 anos sem levantar a taça, superando o intervalo de 24 anos entre as conquistas de 1970 e 1994. Além disso, esta foi a pior campanha brasileira em Copas desde 1990, quando a equipe também caiu nas oitavas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave neymar jr copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu: mesmo oscilando na Série C, site aponta mais de 70% de chances de classificação Papão vem oscilando em um momento importante da Série C, mas site aponta classificação bicolor para op quadrangular final 07.07.26 18h46 FUTEBOL Volante do Remo pode deixar o Remo e ir jogar a Série B pelo Ceará No Remo desde 2024, Pavani está na mira do Vozão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 07.07.26 17h48 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19 Futebol Irmã de Neymar diz que jogador é 'o maior de todos os tempos' em publicação Irmã do jogador publicou um longo texto de apoio, destacando a trajetória, a resiliência e a importância de Neymar para a família e para o futebol. 07.07.26 14h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo abre série de testes contra a Tuna durante pausa da Série A Leão enfrenta a Águia do Souza nesta quarta-feira, no Mangueirão, em atividade preparatória para a retomada do Brasileirão e da Copa do Brasil 07.07.26 21h33 Futebol Júnior Rocha cobra compromisso, confirma busca por reforços e evita falar sobre Castro no Paysandu Técnico bicolor diz que equipe precisa de mais opções na defesa, meio-campo e ataque, reforça confiança na reação na Série C e usa exemplo da Copa do Mundo para defender união do elenco 07.07.26 21h11 Matheus Felipe aposta em rápida adaptação e promete segurança à defesa do Remo Novo reforço azulino destaca recepção no Baenão, minimiza período no futebol vietnamita e afirma que chega pronto para disputar espaço na equipe de Léo Condé 07.07.26 20h31 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Guarani possui no elenco cinco jogadores ex-Leão e Papão Bugre é o atual vice-líder da Série C e possui jogadores com passagens pelo futebol paraense 07.07.26 15h19