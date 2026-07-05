Neymar indica despedida da Seleção após eliminação; ele vai seguir no Santos e encarar o Remo? Camisa 10 marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega e pode ter se despedido da Seleção O Liberal 05.07.26 21h36 Jogador pode ter feito a sua despedida da Seleção (Tarso Sarraf / O Liberal) Autor do único gol do Brasil diante da Noruega, Neymar pode ter feito sua despedida da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 para os noruegueses, segundo o ge, o craque disse que "acabou". “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o camisa 10 à geTV. A referência do atacante foi ao MetLife Stadium, onde estreou com a camisa da Seleção Brasileira, em 2010, em um amistoso contra os Estados Unidos. VEJA MAIS Acabou! Brasil perde para a Noruega e é eliminado da Copa do Mundo Com dois gols de Haaland, Seleção Brasileira é eliminada e amarga pior campanha em Mundiais em 36 anos Jogadores do Brasil recebem apoio de familiares após eliminação; veja as fotos! Após a derrota para a Noruega que tirou o Brasil da Copa do Mundo, esposas, amigos, filhos e outros familiares estiveram ao lado dos atletas. Sonho do Hexa continua: quando começa a Copa do Mundo em 2030? Veja datas e países-sede do torneio A Copa será disputada em seis países de três continentes; Fifa definiu jogos de abertura na América do Sul em celebração ao centenário da competição Apesar da declaração, Neymar não concedeu uma entrevista formal confirmando a aposentadoria da Seleção Brasileira. No entanto, é bem possível que esta tenha sido a última Copa do atacante, já que ele está com 34 anos e tem sofrido bastante com questões físicas nos últimos anos - inclusive, chegou lesionado para o Mundial deste ano. De pênalti, Neymar marcou o único gol do Brasil contra a Noruega já no fim do jogo. Após o apito final, o atacante chorou bastante e foi consolado pela família. Com a camisa 10 do Brasil, o jogador tem 130 jogos, 80 gols e 58 assistências, além de ter sido campeão da Copa das Confederações de 2013. VEJA MAIS Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 Quando a Série A do Brasileirão retorna e qual é o próximo jogo do Clube do Remo? Quatro partidas serão disputadas antes da decisão da Copa do Mundo Torcedores lamentam eliminação do Brasil e dizem que sonho do hexa fica para 2030 Em comum, o sentimento de frustração pela despedida da Copa do Mundo Esta foi a quarta Copa do Mundo do atacante. Em 2014, ficou de fora da semifinal contra a Alemanha por conta de uma lesão na coluna sofrida no jogo das quartas de final contra a Colômbia. Em 2018, a Seleção foi eliminada pela Bélgica, também nas quartas de final, assim como em 2022, quando caiu para a Croácia nos pênaltis. Vai encarar o Remo? Com a eliminação precoce na Copa do Mundo, Neymar deve retornar ao Brasil e ser reintegrado ao Santos, clube com o qual tem contrato até o fim do ano. A equipe paulista ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, competição em que enfrenta o Remo nas oitavas de final, nos dias 1º e 4 de agosto. Será que ele vai seguir no Peixe e enfrentar o Leão? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo de 2026 Copa do Mundo Neymar Clube do Remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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