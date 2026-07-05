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Neymar indica despedida da Seleção após eliminação; ele vai seguir no Santos e encarar o Remo?

Camisa 10 marcou o gol do Brasil na derrota por 2 a 1 para a Noruega e pode ter se despedido da Seleção

O Liberal
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Jogador pode ter feito a sua despedida da Seleção (Tarso Sarraf / O Liberal)

Autor do único gol do Brasil diante da Noruega, Neymar pode ter feito sua despedida da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 para os noruegueses, segundo o ge, o craque disse que "acabou".

“Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o camisa 10 à geTV.

A referência do atacante foi ao MetLife Stadium, onde estreou com a camisa da Seleção Brasileira, em 2010, em um amistoso contra os Estados Unidos.

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Apesar da declaração, Neymar não concedeu uma entrevista formal confirmando a aposentadoria da Seleção Brasileira. No entanto, é bem possível que esta tenha sido a última Copa do atacante, já que ele está com 34 anos e tem sofrido bastante com questões físicas nos últimos anos - inclusive, chegou lesionado para o Mundial deste ano.

De pênalti, Neymar marcou o único gol do Brasil contra a Noruega já no fim do jogo. Após o apito final, o atacante chorou bastante e foi consolado pela família. Com a camisa 10 do Brasil, o jogador tem 130 jogos, 80 gols e 58 assistências, além de ter sido campeão da Copa das Confederações de 2013.

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Em comum, o sentimento de frustração pela despedida da Copa do Mundo

Esta foi a quarta Copa do Mundo do atacante. Em 2014, ficou de fora da semifinal contra a Alemanha por conta de uma lesão na coluna sofrida no jogo das quartas de final contra a Colômbia. Em 2018, a Seleção foi eliminada pela Bélgica, também nas quartas de final, assim como em 2022, quando caiu para a Croácia nos pênaltis.

Vai encarar o Remo?

Com a eliminação precoce na Copa do Mundo, Neymar deve retornar ao Brasil e ser reintegrado ao Santos, clube com o qual tem contrato até o fim do ano.

A equipe paulista ainda disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, competição em que enfrenta o Remo nas oitavas de final, nos dias 1º e 4 de agosto. Será que ele vai seguir no Peixe e enfrentar o Leão?

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