Jogadores do Brasil recebem apoio de familiares após eliminação; veja as fotos!

Os jogadores da Seleção Brasileira receberam apoio e consolo de suas famílias no gramado, após a derrota para a Noruega que resultou na eliminação do time da Copa do Mundo de 2026.

Apesar da tristeza pela saída do torneio, o clima de carinho prevaleceu com a presença de esposas, filhos e outros parentes, transformando o momento em um reencontro emocionante. Veja as imagens:

Após eliminação, jogadores do Brasil recebem apoio de familiares Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal

As cenas de união foram capturadas em imagens exclusivas por Tarso Sarraf, fotógrafo e coordenador de audiovisual de O Liberal. Um dos registros mostra Neymar ao lado de Bruna Biancardi, acompanhado de suas filhas Mavie e Mel, e do filho Davi Lucca.

VEJA MAIS

Outras fotos da série evidenciam Weverton com sua esposa e filho. Também foram registrados Raphinha, Danilo, Igor Thiago e Léo Pereira em momentos de afeto com seus respectivos familiares.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.