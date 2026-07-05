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Jogadores do Brasil recebem apoio de familiares após eliminação; veja as fotos!

Após a derrota para a Noruega que tirou o Brasil da Copa do Mundo, esposas, amigos, filhos e outros familiares estiveram ao lado dos atletas.

O Liberal
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Neymar foi consolado pela companheira, Bruna Biancardi e por alguns dos seus filhos (Foto: Tarso Sarraf)

Os jogadores da Seleção Brasileira receberam apoio e consolo de suas famílias no gramado, após a derrota para a Noruega que resultou na eliminação do time da Copa do Mundo de 2026.

Apesar da tristeza pela saída do torneio, o clima de carinho prevaleceu com a presença de esposas, filhos e outros parentes, transformando o momento em um reencontro emocionante. Veja as imagens:

Após eliminação, jogadores do Brasil recebem apoio de familiares

As cenas de união foram capturadas em imagens exclusivas por Tarso Sarraf, fotógrafo e coordenador de audiovisual de O Liberal. Um dos registros mostra Neymar ao lado de Bruna Biancardi, acompanhado de suas filhas Mavie e Mel, e do filho Davi Lucca.

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Outras fotos da série evidenciam Weverton com sua esposa e filho. Também foram registrados Raphinha, Danilo, Igor Thiago e Léo Pereira em momentos de afeto com seus respectivos familiares.

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