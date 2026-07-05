Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira

A Seleção Brasileira amargou a pior campanha em Copas do Mundo em 36 anos. Desde 1990, o Brasil não caía nas oitavas de final do Mundial. Agora, com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, a equipe volta mais cedo para casa. Após a eliminação, o Grupo Liberal avaliou os jogadores que atuaram durante a disputa.

Confira:

Alisson: 7,5

Melhor Copa do Mundo do goleiro brasileiro. Conseguiu ajudar com boas defesas e evitou resultados piores.

Ederson e Weverton: Não jogaram.

Danilo: 5,5

Depois da atuação muito abaixo de Ibañez, ele assumiu a titularidade e conseguiu melhorar o desempenho pela direita. No entanto, falhou contra o Japão e não ajudou ofensivamente.

Ibañez: 4

Jogou por um tempo improvisado na lateral-direita e não foi bem.

Marquinhos: 6

Principal líder da defesa brasileira, fez uma Copa do Mundo segura, mas sem grande destaque.

Gabriel Magalhães: 5

O melhor zagueiro da Premier League não esteve em grande forma em sua primeira Copa do Mundo e perdeu quase todos os duelos para Haaland na eliminação.

Douglas Santos: 7

O lateral foi muito seguro durante todo o Mundial. Não comprometeu na defesa e conseguiu ajudar Vinícius Jr. pelo lado esquerdo.

Alex Sandro, Bremer e Léo Pereira: Sem nota/não jogaram

Casemiro: 3

Longe do auge físico, teve uma Copa do Mundo muito ruim, com falhas, lentidão e sendo uma brecha na transição defensiva.

Bruno Guimarães: 6,5

Apesar do pênalti perdido e da atuação abaixo na eliminação, fez quatro bons jogos e foi um bom nome no meio-campo brasileiro.

Lucas Paquetá: 6

Depois de uma estreia longe da posição de origem, conseguiu ajudar na construção das jogadas da Seleção.

Fabinho: 5,5

Entrou melhor que Casemiro, mas não conseguiu ser titular.

Ederson e Danilo Santos: Sem nota.

Gabriel Martinelli: 7

Cresceu de rendimento durante a Copa do Mundo e se despede como titular.

Rayan: 6,5

Primeira Copa do Mundo decente. Ajudou na pressão e não comprometeu no ataque.

Raphinha: 5

Primeiro jogo abaixo e pouca contribuição no segundo. O Brasil não sentiu falta dele.

Luiz Henrique: Sem nota.

Igor Thiago: 3

Atuou apenas na estreia e demonstrou limitações técnicas para ajudar.

Endrick: 6

Na primeira Copa, o jogador demonstrou certo nervosismo e, em alguns momentos, ficou perdido em campo, mas teve bons minutos.

Matheus Cunha: 7

Atacante central, ajudou na criação de jogadas e também conseguiu marcar gols contra o Haiti e a Escócia.

Vinícius Jr.: 7,5

Melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, fez gols e resolveu jogos. Não foi bem na eliminação e não bateu o pênalti.

Neymar: 2

Jogou por poucos minutos. Fez o gol de pênalti no fim do jogo contra a Noruega, mas não contribuiu muito quando entrou.