Brasil fecha Copa do Mundo com notas abaixo da média; confira Seleção Brasileira foi eliminada neste domingo (5) pela Noruega após perder por 2 a 1 O Liberal 05.07.26 21h17 Brasil fez a pior campanha em Copas do Mundo em 36 anos (Tarso Sarraf / O Liberal) A Seleção Brasileira amargou a pior campanha em Copas do Mundo em 36 anos. Desde 1990, o Brasil não caía nas oitavas de final do Mundial. Agora, com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, a equipe volta mais cedo para casa. Após a eliminação, o Grupo Liberal avaliou os jogadores que atuaram durante a disputa. Confira: Alisson: 7,5 Melhor Copa do Mundo do goleiro brasileiro. Conseguiu ajudar com boas defesas e evitou resultados piores. Ederson e Weverton: Não jogaram. Danilo: 5,5 Depois da atuação muito abaixo de Ibañez, ele assumiu a titularidade e conseguiu melhorar o desempenho pela direita. No entanto, falhou contra o Japão e não ajudou ofensivamente. Ibañez: 4 Jogou por um tempo improvisado na lateral-direita e não foi bem. Marquinhos: 6 Principal líder da defesa brasileira, fez uma Copa do Mundo segura, mas sem grande destaque. Gabriel Magalhães: 5 O melhor zagueiro da Premier League não esteve em grande forma em sua primeira Copa do Mundo e perdeu quase todos os duelos para Haaland na eliminação. Douglas Santos: 7 O lateral foi muito seguro durante todo o Mundial. Não comprometeu na defesa e conseguiu ajudar Vinícius Jr. pelo lado esquerdo. Alex Sandro, Bremer e Léo Pereira: Sem nota/não jogaram Casemiro: 3 Longe do auge físico, teve uma Copa do Mundo muito ruim, com falhas, lentidão e sendo uma brecha na transição defensiva. Bruno Guimarães: 6,5 Apesar do pênalti perdido e da atuação abaixo na eliminação, fez quatro bons jogos e foi um bom nome no meio-campo brasileiro. Lucas Paquetá: 6 Depois de uma estreia longe da posição de origem, conseguiu ajudar na construção das jogadas da Seleção. Fabinho: 5,5 Entrou melhor que Casemiro, mas não conseguiu ser titular. Ederson e Danilo Santos: Sem nota. Gabriel Martinelli: 7 Cresceu de rendimento durante a Copa do Mundo e se despede como titular. Rayan: 6,5 Primeira Copa do Mundo decente. Ajudou na pressão e não comprometeu no ataque. Raphinha: 5 Primeiro jogo abaixo e pouca contribuição no segundo. O Brasil não sentiu falta dele. Luiz Henrique: Sem nota. Igor Thiago: 3 Atuou apenas na estreia e demonstrou limitações técnicas para ajudar. Endrick: 6 Na primeira Copa, o jogador demonstrou certo nervosismo e, em alguns momentos, ficou perdido em campo, mas teve bons minutos. Matheus Cunha: 7 Atacante central, ajudou na criação de jogadas e também conseguiu marcar gols contra o Haiti e a Escócia. Vinícius Jr.: 7,5 Melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, fez gols e resolveu jogos. Não foi bem na eliminação e não bateu o pênalti. Neymar: 2 Jogou por poucos minutos. Fez o gol de pênalti no fim do jogo contra a Noruega, mas não contribuiu muito quando entrou. 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