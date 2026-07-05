Com direito a 'lei do ex', Paysandu perde para o Ypiranga-RS e liga alerta na Série C

O Paysandu perdeu para o Ypiranga-RS por 1 a 0 neste domingo (5), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado aos 29 minutos do primeiro tempo pelo atacante Renan Gorne, que coleciona passagens pelo Papão e pelo Remo, maior rival bicolor.

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Com o revés, o Paysandu acumula mais um resultado negativo na Terceirona: duas derrotas seguidas. Apesar disso, a equipe segue na 5ª colocação da tabela, com 20 pontos, dentro da zona de classificados para os quadrangulares de acesso. Por outro lado, o Ypiranga-RS chegou aos 18 pontos e respira na luta contra o rebaixamento, alcançando a 11ª posição.

O Papão volta a campo pela Série C no próximo domingo (12). Às 16h, o Bicola recebe o Guarani-SP, líder do campeonato, na Curuzu. Já o Ypiranga-RS viaja até São Luís, onde enfrenta o Maranhão, no mesmo dia e horário, mas no estádio Castelão.

Primeiro tempo

Ypiranga-RS e Paysando foi jogado em gramado bastante castigado (Pablo Nunes / YFC)

Em tempos de Copa do Mundo, as deficiências estruturais da Série C se tornam mais evidentes. Entre as várias mazelas que podem ser citadas, o gramado se tornou o principal vilão no duelo entre Paysandu e Ypiranga. Foi por causa do terreno irregular que ambas as equipes não conseguiram tirar o zero do placar em uma primeira etapa movimentada, mas que teve como dominante a equipe bicolor.

Apesar disso, foi o Ypiranga que começou dando as cartas na partida. Talvez por estar acostumado com o péssimo estado do gramado — enlamaçado, desnivelado e com marcações pouco visíveis —, o time da casa agredia mais o adversário, sobretudo em jogadas pela ponta direita. Demorou cerca de 15 minutos para o Papão entender onde estava e começar a produzir mais.

A primeira estratégia bicolor, até para tirar proveito do campo ruim, foi a bola aérea. No entanto, o Bicola esbarrava em uma boa atuação do goleiro Gabriel Werner, seguro nas defesas.

A primeira grande jogada alviceleste foi aos 26 minutos, quando Juninho dominou na entrada da área, fez o pivô tabelando com Kleiton Pego pela esquerda e bateu cruzado para o gol. Gabriel Werner, novamente, fez grande defesa e ainda contou com a sorte de a bola bater na trave antes de sair pela linha de fundo.

O Paysandu seguiu nesse ritmo, mas com pouca efetividade. Em outras oportunidades mais claras, os jogadores do Papão escorregaram em poças de lama na entrada da área. Em um momento de desatenção, no entanto, aos 36 minutos, a equipe paraense quase foi punida. Edilson tentou proteger a bola dentro da área, perdeu a posse, e Léo Rafael bateu para o gol, mas mandou a bola para fora.

Segundo tempo

Paysandu deixou o Ypiranga-RS crescer no jogo no segundo tempo (Pablo Nunes / YFC)

O segundo tempo começou muito parecido com o término do primeiro: Paysandu na pressão e o Ypiranga-RS aproveitando os contra-ataques. Com a troca de campos, o Papão teve a oportunidade de atacar no lado do gramado menos prejudicado, mas não aproveitou as oportunidades nos primeiros minutos.

As coisas mudaram na metade da segunda etapa, sobretudo após as mudanças do técnico Gabardo Júnior, do Ypiranga. A equipe da casa começou a chegar ao ataque com mais consistência, levando perigo ao goleiro Gabriel Mesquita. A primeira grande chegada foi aos 22 minutos, quando Renan Gorne mandou uma cabeçada venenosa para o gol, defendida pelo arqueiro alviceleste.

No entanto, a persistência de Gorne seria recompensada minutos depois. Aos 29, o jovem Dudu Dall'Agnol, que entrou no decorrer do jogo, fez grande jogada pela esquerda, finalizou para o gol de Gabriel Mesquita e, no rebote, cruzou para o camisa 9 do Ypiranga-RS abrir o placar.

O Paysandu até tentou buscar o empate, mas sem muita organização. As chegadas bicolores eram mais na base do "abafa" do que em construções de jogadas. Dessa forma, o placar continuou inalterado até o apito final.

Ficha técnica

Ficha Técnica

Data: 05/07/2026

Hora: 11h

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Robson Ferreira Oliveira (SP)

Quarto Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos (RS)

Gol: Renan Gorne 29'/2T (YPI)

Cartões amarelos: Nicollas (YPI)

Ypiranga: Gabriel; Cleiton, Léo Gobo, William Gomes, Nicollas; Ramon, Dionísio (Lucas Ramos), Léo Rafael (Felipe Ferreira), Marcelinho (Dudu Dall'agnol); Pedro Lucas (Walce) e Renan Gorne (Igor Silva).

Técnico: Gabardo Junior

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Iarley, Bruno Bispo, Bonifazi (Luciano Taboca); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico), Marcinho, Thayllon (Lucas Cardoso); Kleiton Pego (Hinkel) e Juninho (Ítalo).

Técnico: Junior Rocha