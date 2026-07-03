CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias

O mercado da bola deve aquecer a partir da próxima segunda-feira (6). Por uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes da Série C terão uma "janela extra" para contratação antes da abertura do período "normal", que acontece de 20 de julho a 11 de setembro.

Em ofício enviado às Federações e clubes, a entidade informou que entre os dias 6 e 17 de julho as equipes poderão registrar jogadores em uma janela interna. A "brecha" imposta pela CBF é válida também às Séries A e B do Brasileirão e visa minimizar os impactos dos atletas que estão nos times eliminados nas primeiras fases da Série D do Campeonato Brasileiro.

Assim, a tendência é que o Paysandu inicie nos próximos dias a anunciar os novos jogadores para a reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Neste momento, o clube tem negociações avançadas com o meio-campista Pablo Baianinho, que pertence ao Vitória, conforme informação divulgada pelo jornalista Michel Anderson da rádio Liberal+.

Aos 22 anos, Pablo Baianinho teve poucas oportunidades no Leão da Barra, tendo atuado apenas 15 vezes na soma das últimas três temporadas. Ele deve chegar para ser "sombra" de Marcinho no meio de campo bicolor.

Substituição

Além de reforçar o meio de campo, o Paysandu deve ir ao mercado em busca de defensores, volantes e atacantes.

No início desta semana, o clube perdeu o zagueiro Yeferson Quintana. Após três anos no clube, ele acertou a rescisão para defender um clube da Tailândia, no futebol asiático. Outro que negocia a saída é JP Galvão. O lateral direito pouco foi utilizado e deve retornar ao Botafogo, clube ao qual está vinculado.

Ainda no setor de defesa, o novo afastamento do zagueiro Castro por indisciplina pode fazer a diretoria bicolor buscar um segundo defensor no mercado.

Mais na frente, o Paysandu deve buscar reforços para o meio de campo - mais especificamente, volantes - e para o ataque, já que Danilo Peu deve rescindir o contrato.

A diretoria bicolor avalia ainda uma investida em um terceiro centroavante para disputar posição com Ítalo - artilheiro da equipe na temporada com 14 gols - e Juninho, então reserva imediato do camisa 9.