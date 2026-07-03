CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros Junior Cunha | Especial para O Liberal 03.07.26 16h32 Cúpula de futebol, presidência e comissão técnica: Paysandu monitora o mercado em busca de reforços. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O mercado da bola deve aquecer a partir da próxima segunda-feira (6). Por uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes da Série C terão uma "janela extra" para contratação antes da abertura do período "normal", que acontece de 20 de julho a 11 de setembro. Em ofício enviado às Federações e clubes, a entidade informou que entre os dias 6 e 17 de julho as equipes poderão registrar jogadores em uma janela interna. A "brecha" imposta pela CBF é válida também às Séries A e B do Brasileirão e visa minimizar os impactos dos atletas que estão nos times eliminados nas primeiras fases da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, a tendência é que o Paysandu inicie nos próximos dias a anunciar os novos jogadores para a reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o clube tem negociações avançadas com o meio-campista Pablo Baianinho, que pertence ao Vitória, conforme informação divulgada pelo jornalista Michel Anderson da rádio Liberal+. Aos 22 anos, Pablo Baianinho teve poucas oportunidades no Leão da Barra, tendo atuado apenas 15 vezes na soma das últimas três temporadas. Ele deve chegar para ser "sombra" de Marcinho no meio de campo bicolor. Substituição Além de reforçar o meio de campo, o Paysandu deve ir ao mercado em busca de defensores, volantes e atacantes. No início desta semana, o clube perdeu o zagueiro Yeferson Quintana. Após três anos no clube, ele acertou a rescisão para defender um clube da Tailândia, no futebol asiático. Outro que negocia a saída é JP Galvão. O lateral direito pouco foi utilizado e deve retornar ao Botafogo, clube ao qual está vinculado. Ainda no setor de defesa, o novo afastamento do zagueiro Castro por indisciplina pode fazer a diretoria bicolor buscar um segundo defensor no mercado. Mais na frente, o Paysandu deve buscar reforços para o meio de campo - mais especificamente, volantes - e para o ataque, já que Danilo Peu deve rescindir o contrato. A diretoria bicolor avalia ainda uma investida em um terceiro centroavante para disputar posição com Ítalo - artilheiro da equipe na temporada com 14 gols - e Juninho, então reserva imediato do camisa 9. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Brasileiro Série C COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol CBF antecipa janela e Paysandu deve anunciar reforços nos próximos dias Clube terá até o dia 17 de julho para contratar jogadores de outros clubes brasileiros 03.07.26 16h32 Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 Futebol Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C 02.07.26 19h07 Futebol Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. 02.07.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. 03.07.26 11h51 futebol Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia 03.07.26 10h12 ATUALIZAÇÃO Álbum da Copa 2026 ganha 120 novas figurinhas com Neymar, Endrick e mais; veja lista completa Kit de atualização da Panini inclui atletas convocados e mascotes oficiais do Mundial 03.07.26 11h20 Futebol Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C 02.07.26 19h07