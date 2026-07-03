Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia O Liberal 03.07.26 10h12 Jogador foi o primeiro reforço anunciado pelo Remo para o restante da temporada (Reprodução / Remo) O meia Edson Fernando foi o primeiro reforço do Remo anunciado para a sequência da temporada. O jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo futebol ucraniano. Na tarde da última quinta-feira (2), ele foi apresentado oficialmente e falou sobre a experiência vivida na Ucrânia durante a guerra. "Fui atrás de um sonho, como todo jogador brasileiro, de trabalhar na Europa. Pouco mais de duas semanas depois de chegar lá, quando eu volto para a Ucrânia, saí para a pré-temporada, com dois dias, começa a guerra. Foi aquela correria. Imagina, um país inteiro tentando sair. Acabei passando quatro dias na fronteira, passando frio, sem dormir. Eu e mais dois casais de brasileiros que estavam lá comigo", contou o meia. A guerra entre Rússia e Ucrânia começou em fevereiro de 2022, quando o jogador iniciaria a temporada pelo Rukh Vynnyky. Edson relatou que enfrentou uma situação bastante delicada, pois, além de estar em um país em guerra, passou frio e não conhecia o local. VEJA MAIS De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé "Foi uma situação bem difícil. Não sabia falar nada, vinha de uma realidade diferente. Estava saindo da Bahia, que era um calor imenso, e passei quatro dias na rua, no frio, sem celular. Tinha que ficar trocando para carregar. Então, acredito que foi uma experiência de vida. Falei para mim e para minha família que nunca mais voltaria para lá. Acabou que, um ano depois, eu tinha contrato, o pessoal não queria facilitar para eu não voltar. Acabei retornando para tentar me adaptar. Passei mais um ano, fui para o México e, mais uma vez, acabei voltando para lá", relatou o agora atleta do Remo. Apesar do trauma inicial, com o retorno ao país e a adaptação à rotina, Edson afirmou que conseguiu se acostumar com a cultura local. "Com esse tempo todo, acabei gostando da Ucrânia, aprendi mais sobre a cultura, sobre a língua e já estava bem adaptado. Podia ajudar os brasileiros que chegavam lá. Então, foi uma experiência boa para mim e para minha família. É um futebol diferente, uma cultura diferente. Acredito que foi um lugar onde fui feliz. Claro que teve momentos difíceis, mas foi uma experiência muito bacana. Agora estou aqui no Remo, muito feliz. Era uma oportunidade que eu buscava. Nada melhor do que voltar ao Brasil para um clube centenário e de tradição. Espero ajudar da melhor maneira", completou. Edson Fernando chega para ajudar o Remo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme declarou o executivo de futebol do clube, Luís Vagner Vivian, o meia é "um jogador que se encaixa dentro do perfil que buscamos para a posição". Na coletiva de apresentação, o atleta destacou que está motivado para trabalhar no clube azulino, disse que já conhece alguns integrantes do elenco e prometeu muita entrega para ajudar o Remo no Brasileirão. "Eu vim acreditando no elenco que o time tem. Com alguns jogadores já atuei junto ou enfrentei, como o Marlon e o Mike. Procurei informações sobre o Condé e só recebi referências positivas. Vim acreditando que o clube pode dar essa volta por cima. Temos jogos muito importantes pela frente. Em poucas semanas teremos muitas viagens e partidas", afirmou. "Agora cada ponto é muito importante e eu vim para ajudar da melhor maneira possível. Sou um cara que se dedica muito nos treinamentos e nos jogos. Espero me adaptar o mais rápido possível novamente ao futebol brasileiro, estar 100% pronto para ajudar o grupo, dar alegria ao torcedor e conquistar os pontos de que precisamos neste segundo turno", finalizou. O Remo segue em intertemporada para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além de Edson Fernando, o clube também anunciou a contratação do zagueiro Matheus Felipe, que estava no Vietnã. O próximo compromisso da equipe será no dia 23 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 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