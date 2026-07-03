Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra

Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia

O Liberal
fonte

Jogador foi o primeiro reforço anunciado pelo Remo para o restante da temporada (Reprodução / Remo)

O meia Edson Fernando foi o primeiro reforço do Remo anunciado para a sequência da temporada. O jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo futebol ucraniano. Na tarde da última quinta-feira (2), ele foi apresentado oficialmente e falou sobre a experiência vivida na Ucrânia durante a guerra.

"Fui atrás de um sonho, como todo jogador brasileiro, de trabalhar na Europa. Pouco mais de duas semanas depois de chegar lá, quando eu volto para a Ucrânia, saí para a pré-temporada, com dois dias, começa a guerra. Foi aquela correria. Imagina, um país inteiro tentando sair. Acabei passando quatro dias na fronteira, passando frio, sem dormir. Eu e mais dois casais de brasileiros que estavam lá comigo", contou o meia.

A guerra entre Rússia e Ucrânia começou em fevereiro de 2022, quando o jogador iniciaria a temporada pelo Rukh Vynnyky. Edson relatou que enfrentou uma situação bastante delicada, pois, além de estar em um país em guerra, passou frio e não conhecia o local.

VEJA MAIS 

image De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes
Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada

image Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe
Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A

image Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo
Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé

"Foi uma situação bem difícil. Não sabia falar nada, vinha de uma realidade diferente. Estava saindo da Bahia, que era um calor imenso, e passei quatro dias na rua, no frio, sem celular. Tinha que ficar trocando para carregar. Então, acredito que foi uma experiência de vida. Falei para mim e para minha família que nunca mais voltaria para lá. Acabou que, um ano depois, eu tinha contrato, o pessoal não queria facilitar para eu não voltar. Acabei retornando para tentar me adaptar. Passei mais um ano, fui para o México e, mais uma vez, acabei voltando para lá", relatou o agora atleta do Remo.

Apesar do trauma inicial, com o retorno ao país e a adaptação à rotina, Edson afirmou que conseguiu se acostumar com a cultura local.

"Com esse tempo todo, acabei gostando da Ucrânia, aprendi mais sobre a cultura, sobre a língua e já estava bem adaptado. Podia ajudar os brasileiros que chegavam lá. Então, foi uma experiência boa para mim e para minha família. É um futebol diferente, uma cultura diferente. Acredito que foi um lugar onde fui feliz. Claro que teve momentos difíceis, mas foi uma experiência muito bacana. Agora estou aqui no Remo, muito feliz. Era uma oportunidade que eu buscava. Nada melhor do que voltar ao Brasil para um clube centenário e de tradição. Espero ajudar da melhor maneira", completou.

Edson Fernando chega para ajudar o Remo na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme declarou o executivo de futebol do clube, Luís Vagner Vivian, o meia é "um jogador que se encaixa dentro do perfil que buscamos para a posição".

Na coletiva de apresentação, o atleta destacou que está motivado para trabalhar no clube azulino, disse que já conhece alguns integrantes do elenco e prometeu muita entrega para ajudar o Remo no Brasileirão.

"Eu vim acreditando no elenco que o time tem. Com alguns jogadores já atuei junto ou enfrentei, como o Marlon e o Mike. Procurei informações sobre o Condé e só recebi referências positivas. Vim acreditando que o clube pode dar essa volta por cima. Temos jogos muito importantes pela frente. Em poucas semanas teremos muitas viagens e partidas", afirmou.

"Agora cada ponto é muito importante e eu vim para ajudar da melhor maneira possível. Sou um cara que se dedica muito nos treinamentos e nos jogos. Espero me adaptar o mais rápido possível novamente ao futebol brasileiro, estar 100% pronto para ajudar o grupo, dar alegria ao torcedor e conquistar os pontos de que precisamos neste segundo turno", finalizou.

O Remo segue em intertemporada para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além de Edson Fernando, o clube também anunciou a contratação do zagueiro Matheus Felipe, que estava no Vietnã. O próximo compromisso da equipe será no dia 23 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

brasileirão
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra

Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia

03.07.26 10h12

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes

Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada

02.07.26 12h45

Futebol

Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe

Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A

01.07.26 20h06

FUTEBOL

Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo

Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé

01.07.26 11h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

mais esportes

Stand up paddle ganha espaço como opção de lazer nas férias em Belém

Modalidade reúne lazer, atividade física e contato com a natureza, com passeios guiados no rio Maguari, em Ananindeua

03.07.26 8h00

Futebol

CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D

Azulão abre disputa neste sábado, em Marabá, e decide a classificação para as oitavas de final no dia 12 de julho, em Natal

02.07.26 20h05

Futebol

Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor

Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C

02.07.26 19h07

futebol

Novo reforço do Remo conta que ficou quatro dias na fronteira da Ucrânia para fugir da guerra

Edson Fernando deixou a Ucrânia no início da passagem pelo Rukh Vynnyky por causa da guerra com a Rússia

03.07.26 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda