CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas, horários e locais dos confrontos entre Águia de Marabá e ABC pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo será neste sábado (4), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 12 de julho (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal.

O confronto vale vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

O Águia chega embalado após eliminar o Parnahyba na fase anterior. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 2, no Piauí, o Azulão confirmou a classificação ao empatar por 1 a 1 diante da torcida, em Marabá.

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Já o ABC garantiu presença na terceira fase ao superar o Altos. Após empate sem gols na primeira partida, em Teresina, a equipe potiguar venceu por 1 a 0 na volta, em Natal, e avançou no mata-mata.

Quem levar a melhor no confronto entre paraenses e potiguares enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Luverdense e Guaporé. Conforme o calendário da CBF, os jogos de ida dessa fase estão previstos para os dias 17 e 18 de julho, enquanto as partidas de volta devem ocorrer nos dias 25 e 26 do mesmo mês.