CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D Azulão abre disputa neste sábado, em Marabá, e decide a classificação para as oitavas de final no dia 12 de julho, em Natal O Liberal 02.07.26 20h05 O Azulão Marabaense está pronto para a terceira fase da Série D. (Ascom Águia de Marabá) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas, horários e locais dos confrontos entre Águia de Marabá e ABC pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo será neste sábado (4), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, enquanto a partida de volta está marcada para o dia 12 de julho (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O confronto vale vaga nas oitavas de final da competição. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a decisão será nos pênaltis. O Águia chega embalado após eliminar o Parnahyba na fase anterior. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 2, no Piauí, o Azulão confirmou a classificação ao empatar por 1 a 1 diante da torcida, em Marabá. VEJA MAIS Águia de Marabá reencontra o ABC 16 anos após eliminação em 'jogo do acesso' Times se enfrentam na terceira fase da Série D; duelo revive quartas de final da Série C de 2010, quando o clube potiguar ficou com a vaga na Série B Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. Já o ABC garantiu presença na terceira fase ao superar o Altos. Após empate sem gols na primeira partida, em Teresina, a equipe potiguar venceu por 1 a 0 na volta, em Natal, e avançou no mata-mata. Quem levar a melhor no confronto entre paraenses e potiguares enfrentará nas oitavas de final o vencedor do duelo entre Luverdense e Guaporé. Conforme o calendário da CBF, os jogos de ida dessa fase estão previstos para os dias 17 e 18 de julho, enquanto as partidas de volta devem ocorrer nos dias 25 e 26 do mesmo mês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série d 2026 águia de marabá águia de marabá x abc futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF define datas e horários dos confrontos entre Águia e ABC pela terceira fase da Série D Azulão abre disputa neste sábado, em Marabá, e decide a classificação para as oitavas de final no dia 12 de julho, em Natal 02.07.26 20h05 FUTEBOL Seleção Brasileira ganha opção com Endrick para duelo contra a Noruega Atacante disputa vaga entre os titulares após lesão de Lucas Paquetá e afirma estar preparado para decisão pelas oitavas de final da Copa do Mundo 02.07.26 16h18 FUTEBOL Copa do Mundo: Hoje é dia de CR7 x Modric, além de Espanha tentando valer seu favoritismo Quinta-feira de mais três partidas pelas 16 avos de final da Copa do Mundo 02.07.26 11h26 FUTEBOL Brasil x Noruega: gato Milu aposta em classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Conhecido pelas previsões certeiras, felino mineiro manteve a confiança na equipe brasileira para o duelo das oitavas de final da Copa do Mundo. 01.07.26 13h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59 CRISE Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas. 02.07.26 7h06