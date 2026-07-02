De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes

O Remo está no mercado e, após a contratação do volante Edson Fernando, outro reforço vai pintar no Estádio Evandro Almeida. O zagueiro Matheus Felipe, de 27 anos, que estava no futebol do Vietnã, fechou com o clube azulino. A informação foi confirmada com uma fonte do clube junto ao O Liberal.

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As negociações entre Remo e staff do jogador avançaram nos últimos dias e Matheus Felipe vai vestir a camisa do Leão Azul na Série A de 2026. Com a base toda feita no Mirassol-SP, Matheus Felipe teve passagens pelo Grêmio Prudente-SP, CSA-AL, Athletico-PR, Ceará-CE e Atlético-GO. O jogador estava no Ho Chi Minh City, do Vietnã e nesta última temporada realizou 21 partidas e marcou um gol.

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(matéria em atualização)