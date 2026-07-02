De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada Fábio Will 02.07.26 12h45 Jogador deve assinar um vínculo com o Leão até 2027 (José Tramontin / atlhetico.com.br) O Remo está no mercado e, após a contratação do volante Edson Fernando, outro reforço vai pintar no Estádio Evandro Almeida. O zagueiro Matheus Felipe, de 27 anos, que estava no futebol do Vietnã, fechou com o clube azulino. A informação foi confirmada com uma fonte do clube junto ao O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo As negociações entre Remo e staff do jogador avançaram nos últimos dias e Matheus Felipe vai vestir a camisa do Leão Azul na Série A de 2026. Com a base toda feita no Mirassol-SP, Matheus Felipe teve passagens pelo Grêmio Prudente-SP, CSA-AL, Athletico-PR, Ceará-CE e Atlético-GO. O jogador estava no Ho Chi Minh City, do Vietnã e nesta última temporada realizou 21 partidas e marcou um gol. VEJA MAIS Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino (matéria em atualização) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo matheus felipe série a jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada 02.07.26 12h45 Futebol Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A 01.07.26 20h06 FUTEBOL Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé 01.07.26 11h58 futebol Autor de gols do acesso do Remo, João Pedro se despede do time após rescisão: 'Nada é para sempre' Sem espaço na equipe, contrato do jogador com o clube azulino foi rescindido 01.07.26 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) 02.07.26 9h24 CRISE Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas. 02.07.26 7h06 Futebol Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo 01.07.26 20h45 futebol Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo 01.07.26 11h59