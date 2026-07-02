Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes

Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada

Fábio Will
fonte

Jogador deve assinar um vínculo com o Leão até 2027 (José Tramontin / atlhetico.com.br)

O Remo está no mercado e, após a contratação do volante Edson Fernando, outro reforço vai pintar no Estádio Evandro Almeida. O zagueiro Matheus Felipe, de 27 anos, que estava no futebol do Vietnã, fechou com o clube azulino. A informação foi confirmada com uma fonte do clube junto ao O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

As negociações entre Remo e staff do jogador avançaram nos últimos dias e Matheus Felipe vai vestir a camisa do Leão Azul na Série A de 2026. Com a base toda feita no Mirassol-SP, Matheus Felipe teve passagens pelo Grêmio Prudente-SP, CSA-AL, Athletico-PR, Ceará-CE e Atlético-GO. O jogador estava no Ho Chi Minh City, do Vietnã e nesta última temporada realizou 21 partidas e marcou um gol.

VEJA MAIS

image Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo
Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé

image Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil
Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino

(matéria em atualização)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

remo

matheus felipe

série a

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

FUTEBOL

De olho na Série A, Remo acerta com zagueiro que estava no Vietnã; saiba detalhes

Jogador Matheus Felipe, de 27 anos, vai vestir azul-marinho nesta temporada

02.07.26 12h45

Futebol

Picco relembra pressão no Remo, admite momento difícil e celebra retomada na equipe

Volante argentino diz que cobrança maior veio dele próprio após perder espaço e reforça foco em ajudar o Leão na luta pela permanência na Série A

01.07.26 20h06

FUTEBOL

Após problemas com documentação, Tchamba retorna aos treinos do Remo

Zagueiro camaronês perdeu a reapresentação do elenco por questões documentais e já está integrado aos trabalhos do técnico Léo Condé

01.07.26 11h58

futebol

Autor de gols do acesso do Remo, João Pedro se despede do time após rescisão: 'Nada é para sempre'

Sem espaço na equipe, contrato do jogador com o clube azulino foi rescindido

01.07.26 10h53

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão

Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27)

02.07.26 9h24

CRISE

Sem dinheiro? Adversário do Remo na Copa do Brasil, Santos agrava crise e sofre transfer ban da Fifa

Clube alvinegro foi penalizado pela entidade máxima do futebol mundial por débito com o Monaco pelo volante Jean Lucas.

02.07.26 7h06

Futebol

Paysandu mira retorno de Maurício Garcez, mas impasse financeiro trava negociação

Fonte ligada ao clube confirma interesse no atacante, enquanto Chapecoense descarta empréstimo e exige venda definitiva; recuperação judicial do Papão dificulta acordo

01.07.26 20h45

futebol

Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina

Além do zagueiro, outros jogadores estariam envolvidos em questões extracampo

01.07.26 11h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda