Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil

O Remo anunciou, na tarde desta terça-feira (30), a saída de três jogadores do elenco profissional. Em comunicado divulgado no site oficial, o clube informou o desligamento do volante Patrick de Paula e dos atacantes Diego Hernández e João Pedro, que não fazem mais parte do grupo para a sequência da temporada.

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A única rescisão contratual foi a de João Pedro, que deixou o clube em comum acordo. O atacante disputou 27 partidas com a camisa azul-marinho e marcou sete gols. Dois deles foram anotados na partida que garantiu o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

João Pedro marcou os gols do acesso do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Diego Hernández e Patrick de Paula encerram empréstimos

Já o atacante Diego Hernández teve o contrato de empréstimo encerrado. Durante sua passagem pelo Leão, participou de 33 partidas, marcou três gols e distribuiu duas assistências. O jogador também integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A.

Diego Hernández vestiu a camisa 33 do Leão (Samara Miranda / Remo)

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O volante Patrick de Paula também se despede do Remo após o término do vínculo por empréstimo. O meio-campista entrou em campo 14 vezes e balançou as redes em duas oportunidades durante sua passagem pelo clube.

Patrick de Paula atuou pelo Leão Azul neste primeiro semestre (Igor Mota / O Liberal)

Em nota oficial, o Remo agradeceu aos três atletas pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras.

O clube azulino ainda busca resolver as situações de mais alguns atletas que possuem vínculo com o Remo, mas que seguem treinando de forma remota, mas que estão em negociações com outras equipes.