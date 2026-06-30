Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino Fábio Will 30.06.26 18h12 Leão passa por uma reformulação, após pausa para as férias (Raul Martins / Remo) O Remo anunciou, na tarde desta terça-feira (30), a saída de três jogadores do elenco profissional. Em comunicado divulgado no site oficial, o clube informou o desligamento do volante Patrick de Paula e dos atacantes Diego Hernández e João Pedro, que não fazem mais parte do grupo para a sequência da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A única rescisão contratual foi a de João Pedro, que deixou o clube em comum acordo. O atacante disputou 27 partidas com a camisa azul-marinho e marcou sete gols. Dois deles foram anotados na partida que garantiu o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada. João Pedro marcou os gols do acesso do Remo (Thiago Gomes / O Liberal) Diego Hernández e Patrick de Paula encerram empréstimos Já o atacante Diego Hernández teve o contrato de empréstimo encerrado. Durante sua passagem pelo Leão, participou de 33 partidas, marcou três gols e distribuiu duas assistências. O jogador também integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A. Diego Hernández vestiu a camisa 33 do Leão (Samara Miranda / Remo) VEJA MAIS Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo Oito jogadores treinam fora do Baenão e podem deixar o Remo na próxima janela; saiba mais O elenco azulino trabalha para o retorno no próximo dia 23 de julho, contra o Corinthians, pela 19ª rodada da competição Volante destaca evolução do Remo, elogia Condé e fica na torcida pelo hexa do Brasil Volante azulino afirmou que a equipe ganhou identidade com o atual treinador, avaliou a preparação durante a pausa e comentou as diferenças em relação ao trabalho de António Oliveira Osório. O volante Patrick de Paula também se despede do Remo após o término do vínculo por empréstimo. O meio-campista entrou em campo 14 vezes e balançou as redes em duas oportunidades durante sua passagem pelo clube. Patrick de Paula atuou pelo Leão Azul neste primeiro semestre (Igor Mota / O Liberal) Em nota oficial, o Remo agradeceu aos três atletas pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras. O clube azulino ainda busca resolver as situações de mais alguns atletas que possuem vínculo com o Remo, mas que seguem treinando de forma remota, mas que estão em negociações com outras equipes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol jornal amazônia série a Patrick de Paula diego hernandez joão pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Saiu a barca! 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