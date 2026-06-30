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Saiu a barca! Remo anuncia a saída de três jogadores para o restante da Série A e Copa do Brasil

Volante e atacante encerram empréstimos, enquanto João Pedro rescindiu contrato em comum acordo com o clube azulino

Fábio Will
fonte

Leão passa por uma reformulação, após pausa para as férias (Raul Martins / Remo)

O Remo anunciou, na tarde desta terça-feira (30), a saída de três jogadores do elenco profissional. Em comunicado divulgado no site oficial, o clube informou o desligamento do volante Patrick de Paula e dos atacantes Diego Hernández e João Pedro, que não fazem mais parte do grupo para a sequência da temporada.

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A única rescisão contratual foi a de João Pedro, que deixou o clube em comum acordo. O atacante disputou 27 partidas com a camisa azul-marinho e marcou sete gols. Dois deles foram anotados na partida que garantiu o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada.

image João Pedro marcou os gols do acesso do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Diego Hernández e Patrick de Paula encerram empréstimos

Já o atacante Diego Hernández teve o contrato de empréstimo encerrado. Durante sua passagem pelo Leão, participou de 33 partidas, marcou três gols e distribuiu duas assistências. O jogador também integrou o elenco que conquistou o acesso à Série A.

image Diego Hernández vestiu a camisa 33 do Leão (Samara Miranda / Remo)

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Volante azulino afirmou que a equipe ganhou identidade com o atual treinador, avaliou a preparação durante a pausa e comentou as diferenças em relação ao trabalho de António Oliveira Osório.

O volante Patrick de Paula também se despede do Remo após o término do vínculo por empréstimo. O meio-campista entrou em campo 14 vezes e balançou as redes em duas oportunidades durante sua passagem pelo clube.

image Patrick de Paula atuou pelo Leão Azul neste primeiro semestre (Igor Mota / O Liberal)

Em nota oficial, o Remo agradeceu aos três atletas pelos serviços prestados e desejou sucesso na continuidade de suas carreiras.

O clube azulino ainda busca resolver as situações de mais alguns atletas que possuem vínculo com o Remo, mas que seguem treinando de forma remota, mas que estão em negociações com outras equipes.

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