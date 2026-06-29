Zé Ricardo projeta reação do Remo na Série A após pausa da temporada Volante destaca evolução da equipe, importância do período de treinamentos e acredita na saída do Leão da zona de rebaixamento O Liberal 29.06.26 21h06 Zé Renato é peça importante no time do técnico Léo Condé (Samara Miranda / Remo) O Remo iniciou a segunda semana de treinamentos durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. O período de intertemporada será utilizado para ajustes visando a retomada do Campeonato Brasileiro da Série A e a sequência da equipe na Copa do Brasil. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O volante Zé Ricardo fez um balanço do primeiro semestre da temporada, avaliou a evolução do time nas últimas rodadas e afirmou que o período de descanso e preparação será importante para que o Leão Azul consiga deixar a zona de rebaixamento. "Esse primeiro semestre não começou de forma boa, perdemos o Paraense, mas tivemos bons resultados como a classificação na Copa do Brasil e estivemos perto de sair da zona de rebaixamento. O ponto positivo foram os resultados nesse final", afirmou. De volta ao futebol brasileiro após atuar por duas temporadas no Japão, Zé Ricardo disse que a readaptação foi facilitada pelo ambiente encontrado no clube e pelo apoio da torcida azulina. "A readaptação foi tranquila, passei dois anos no Japão, não foi muito tempo. Mas o calor da torcida, do futebol brasileiro e a torcida do Remo, que é bastante calorosa. Essa foi a grande diferença", disse. O volante também ressaltou que a pausa foi importante por causa da logística enfrentada pelo clube e para que o técnico Condé tenha mais tempo para implementar sua filosofia de trabalho. "Estamos no Norte, um pouco longe [dos grandes centros do futebol], ajudou muito essa pausa para o descanso. O Condé chegou um pouco depois e, para ele, ter esse tempo de entrosar o time e fazer as correções que ele quer", falou VEJA MAIS Novo contratado do Remo já treina no Baenão; saiba quem é O atleta aguarda apenas a conclusão dos trâmites burocráticos e dos exames médicos para ser oficializado pelo Leão Oito jogadores treinam fora do Baenão e podem deixar o Remo na próxima janela; saiba mais O elenco azulino trabalha para o retorno no próximo dia 23 de julho, contra o Corinthians, pela 19ª rodada da competição Volante acredita na saída do Remo da zona Na avaliação de Zé Ricardo, o Remo está próximo de deixar a parte de baixo da tabela e pode ganhar força com a chegada de novos reforços para a sequência da temporada. "Estamos perto de sair. Acho que chegando contratações para somar é bem importante”, comentou. O jogador também afirmou que acompanhar a Copa do Mundo pode servir de aprendizado para a equipe na retomada das competições. "A Copa do Mundo traz muitos ensinamentos. São jogos de alto nível, isso traz coisas boas”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo zé ricardo série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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