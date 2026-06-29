Zé Ricardo projeta reação do Remo na Série A após pausa da temporada

O Remo iniciou a segunda semana de treinamentos durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. O período de intertemporada será utilizado para ajustes visando a retomada do Campeonato Brasileiro da Série A e a sequência da equipe na Copa do Brasil.

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O volante Zé Ricardo fez um balanço do primeiro semestre da temporada, avaliou a evolução do time nas últimas rodadas e afirmou que o período de descanso e preparação será importante para que o Leão Azul consiga deixar a zona de rebaixamento.

"Esse primeiro semestre não começou de forma boa, perdemos o Paraense, mas tivemos bons resultados como a classificação na Copa do Brasil e estivemos perto de sair da zona de rebaixamento. O ponto positivo foram os resultados nesse final", afirmou.

De volta ao futebol brasileiro após atuar por duas temporadas no Japão, Zé Ricardo disse que a readaptação foi facilitada pelo ambiente encontrado no clube e pelo apoio da torcida azulina.

"A readaptação foi tranquila, passei dois anos no Japão, não foi muito tempo. Mas o calor da torcida, do futebol brasileiro e a torcida do Remo, que é bastante calorosa. Essa foi a grande diferença", disse.

O volante também ressaltou que a pausa foi importante por causa da logística enfrentada pelo clube e para que o técnico Condé tenha mais tempo para implementar sua filosofia de trabalho.

"Estamos no Norte, um pouco longe [dos grandes centros do futebol], ajudou muito essa pausa para o descanso. O Condé chegou um pouco depois e, para ele, ter esse tempo de entrosar o time e fazer as correções que ele quer", falou

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Na avaliação de Zé Ricardo, o Remo está próximo de deixar a parte de baixo da tabela e pode ganhar força com a chegada de novos reforços para a sequência da temporada.

"Estamos perto de sair. Acho que chegando contratações para somar é bem importante”, comentou.

O jogador também afirmou que acompanhar a Copa do Mundo pode servir de aprendizado para a equipe na retomada das competições.

"A Copa do Mundo traz muitos ensinamentos. São jogos de alto nível, isso traz coisas boas”, finalizou.