Pai da ginasta Rebeca Andrade morre aos 56 anos Estadão Conteúdo 29.06.26 13h17 Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, morreu neste domingo, 28, aos 56 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria da atleta nesta segunda-feira, 29. Até o momento, a família não informou a causa da morte. A notícia foi compartilhada inicialmente por Elisama Andrade, irmã de Rebeca, nas redes sociais. Em uma publicação acompanhada de uma foto em preto e branco, ela prestou homenagem ao pai com uma passagem bíblica: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai." Durante a infância de Rebeca, Ricardo esteve distante da rotina da família. Após a separação dos pais, a ginasta e seus seis irmãos foram criados pela mãe, Rosa Santos, que assumiu os cuidados dos filhos enquanto incentivava a carreira esportiva da campeã olímpica. Apesar desse período de afastamento, Rebeca revelou em diferentes entrevistas que a relação entre os dois foi reconstruída com o passar dos anos. Em participação no programa Faustão na Band, em 2023, a ginasta afirmou que guardava carinho pelo pai, embora reconhecesse que ele não acompanhou de perto sua trajetória no esporte. "O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo", disse a atleta na ocasião. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ginástica artística Rebeca Andrade luto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo: Marcelo Rangel avança na recuperação e deve voltar aos treinos na próxima semana Goleiro azulino se recupera de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo 29.06.26 10h30 futebol Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento 29.06.26 9h25 futebol Diego Hernández compartilha tatuagem feita por fã e se declara à torcida do Remo: 'No meu coração' Jogador não entrou em acordo com o clube azulino e deixou o time 29.06.26 8h45 FUTEBOL Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro 28.06.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Neymar é visto sem aliança em balada durante folga da Seleção Brasileira Jogador curtiu a noite em Nova York durante a folga concedida pela comissão técnica antes do mata-mata contra o Japão na Copa do Mundo 29.06.26 7h50 PROGRAMAÇÃO Onde assistir Brasil x Japão em Belém? Veja locais com transmissão gratuita da Copa do Mundo Diversos espaços terão telões, música ao vivo e programação especial aberta ao público nesta segunda-feira (29) 29.06.26 9h00 futebol Diego Hernández compartilha tatuagem feita por fã e se declara à torcida do Remo: 'No meu coração' Jogador não entrou em acordo com o clube azulino e deixou o time 29.06.26 8h45 futebol Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento 29.06.26 9h25