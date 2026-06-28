Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro O Liberal 28.06.26 19h30 ABC x Águia decidem vaga na 4ª fase da Série D (Divulgação / Instagram @abcfc) O Águia de Marabá já conhece seu adversário na 3ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O único representante do Pará na competição nacional, terá pela frente o ABC-RN, em um confronto Pará x Rio Grande do Norte. O Azulão passou de fase ao vencer por 2 a 0 Parnahyba-PI, no último sábado (27), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). A equipe paraense pega om ABC-RN, após o time potiguar empatar com o Altos-PI, por 1 a 1, na Arena das Dunas, em Natal (RN). No jogo de ida o ABC havia vencido por 1 a 0 e por isso avançou. VEJA MAIS Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. A tabela detalhada do confronto entre Águia x ABC com datas, horários e locais ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá série d futebol abc águia de marabá x abc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro 28.06.26 19h30 FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol Águia avança às oitavas da Série D, enquanto Tuna é eliminada no Ceará Time de Marabá reverte desvantagem diante do Parnahyba e segue na luta pelo acesso; Lusa empata com o Iguatu, mas se despede da competição. 27.06.26 19h46 FLAMENGO NO PARÁ Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton 27.06.26 12h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40