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Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é

Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro

O Liberal
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ABC x Águia decidem vaga na 4ª fase da Série D (Divulgação / Instagram @abcfc)

O Águia de Marabá já conhece seu adversário na 3ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O único representante do Pará na competição nacional, terá pela frente o ABC-RN, em um confronto Pará x Rio Grande do Norte.

O Azulão passou de fase ao vencer por 2 a 0 Parnahyba-PI, no último sábado (27), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). A equipe paraense pega om ABC-RN, após o time potiguar empatar com o Altos-PI, por 1 a 1, na Arena das Dunas, em Natal (RN). No jogo de ida o ABC havia vencido por 1 a 0 e por isso avançou.

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A tabela detalhada do confronto entre Águia x ABC com datas, horários e locais ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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