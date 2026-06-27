Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará

O Estádio Municipal de Breu Branco será inaugurado neste sábado (27), às 16h. A programação de abertura contará com uma cerimônia oficial seguida por uma partida amistosa entre ex-jogadores do Flamengo e a seleção local.

O elenco do Mengão é composto por jogadores que já conquistaram títulos pelo clube, como Petković e o paraense Roma Merabet, que estiveram juntos no tricampeonato carioca de 2001 contra o Vasco, quando ocorreu o famoso gol de falta do sérvio aos 43 minutos do segundo tempo.

Antes da partida amistosa em Breu Branco, os dois amigos se encontraram no estádio para atender torcedores e admiradores.

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“É sempre bom estar com meus antigos parceiros de clube em momentos como esse, principalmente no meu estado. A gente se fala com constância, mas esse contato presencial traz uma nostalgia. Estou feliz por estar aqui e pelo convite, celebrando esse momento da reinauguração do Estádio Municipal de Breu Branco e jogando futebol”, declarou o atleta Roma.

Ainda vão jogar no time: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton.

Após passar por obras de ampliação e modernização iniciadas em 2021, o Estádio Municipal de Breu Branco passa a ter capacidade para cerca de 3 mil espectadores. O projeto de revitalização contemplou a reforma do gramado, instalação de refletores e implantação de arquibancadas cobertas e descobertas com assentos instalados. A nova infraestrutura da praça esportiva também passa a contar com vestiários, banheiros, bilheteria, alambrado, área VIP, cabines de imprensa, além de novos bancos de reserva e espaço reservado para a arbitragem.