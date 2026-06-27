Ex-atacante paraense Roma se une a Petkovic e outros ídolos na inauguração de estádio no Pará Além deles, time ainda terá: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Roma, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton O LIberal 27.06.26 12h50 Roma Merabet faz parte do elenco que joga em Breu Branco, que ainda tem Petković, Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton. (Reprodução) O Estádio Municipal de Breu Branco será inaugurado neste sábado (27), às 16h. A programação de abertura contará com uma cerimônia oficial seguida por uma partida amistosa entre ex-jogadores do Flamengo e a seleção local. O elenco do Mengão é composto por jogadores que já conquistaram títulos pelo clube, como Petković e o paraense Roma Merabet, que estiveram juntos no tricampeonato carioca de 2001 contra o Vasco, quando ocorreu o famoso gol de falta do sérvio aos 43 minutos do segundo tempo. Antes da partida amistosa em Breu Branco, os dois amigos se encontraram no estádio para atender torcedores e admiradores. VEJA MAIS Flamengo abre a temporada com título em Belém e confirma o tom de uma temporada vencedora mais do que o duelo entre dois times cariocas, o que se viu foi uma grande demonstração de força do Flamengo em um estádio tomado por rubro-negros Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. Paraense Roma, ex-jogador do Flamengo, presenteia elenco com bombons regionais e açaí 'verdadeiro' Ex-atacante atuou em 115 jogos pelo time rubro-negro no início dos anos 2000 e tem placa no Ninho do Urubu “É sempre bom estar com meus antigos parceiros de clube em momentos como esse, principalmente no meu estado. A gente se fala com constância, mas esse contato presencial traz uma nostalgia. Estou feliz por estar aqui e pelo convite, celebrando esse momento da reinauguração do Estádio Municipal de Breu Branco e jogando futebol”, declarou o atleta Roma. Ainda vão jogar no time: Zé Roberto, Ibson, Toró, Ronaldo Angelim, Hernane Brocador, Leandro Ávila, Jorginho, Carlos Henrique, Wilson Gotardo, Marquinhos e Airton. Após passar por obras de ampliação e modernização iniciadas em 2021, o Estádio Municipal de Breu Branco passa a ter capacidade para cerca de 3 mil espectadores. O projeto de revitalização contemplou a reforma do gramado, instalação de refletores e implantação de arquibancadas cobertas e descobertas com assentos instalados. A nova infraestrutura da praça esportiva também passa a contar com vestiários, banheiros, bilheteria, alambrado, área VIP, cabines de imprensa, além de novos bancos de reserva e espaço reservado para a arbitragem. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Flamengo Roma Merabet Roma Flamengo Petkovic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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