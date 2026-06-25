CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático

A arbitragem paraense em evidência. O árbitro assistente de vídeo (AVAR) Luis Diego Nascimento Lopes foi um dos escolhidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar do curso de capacitação da tecnologia de Impedimento Semiautomático (SAOT), que será adotada no Campeonato Brasileiro da Série A.

O treinamento faz parte de uma formação restrita, com apenas 40 profissionais selecionados em todo o país, divididos entre 20 VARs e 20 AVARs. O curso combina etapas online e presenciais, realizadas na Central do VAR, no Rio de Janeiro (RJ), com foco na operação do sistema que promete tornar as decisões de impedimento mais rápidas e precisas.

O Estado do Pará já havia ganhado destaque recente com a participação do árbitro Fernando Mendes em uma imersão de elite promovida em Madrid, na Espanha. A Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciou através de seu perfil nas redes sociais e afirmou que isso é fruto de um bom trabalho e que coloca o Pará em evidência.

“Mais uma conquista que coloca o Pará em evidência nos grandes projetos da arbitragem brasileira e comprova a crescente valorização dos nossos profissionais”, publicou a FPF.