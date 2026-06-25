Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático

Luis Diego Nascimento Lopes está entre os 40 profissionais escolhidos pela CBF para treinamento da tecnologia de impedimento semiautomático

O Liberal
fonte

Luis Diego é selecionado para capacitação da nova tecnologia do VAR no Brasil (Divulgação / Instagram @fpf_para)

A arbitragem paraense em evidência. O árbitro assistente de vídeo (AVAR) Luis Diego Nascimento Lopes foi um dos escolhidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar do curso de capacitação da tecnologia de Impedimento Semiautomático (SAOT), que será adotada no Campeonato Brasileiro da Série A.

O treinamento faz parte de uma formação restrita, com apenas 40 profissionais selecionados em todo o país, divididos entre 20 VARs e 20 AVARs. O curso combina etapas online e presenciais, realizadas na Central do VAR, no Rio de Janeiro (RJ), com foco na operação do sistema que promete tornar as decisões de impedimento mais rápidas e precisas.

O Estado do Pará já havia ganhado destaque recente com a participação do árbitro Fernando Mendes em uma imersão de elite promovida em Madrid, na Espanha. A Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciou através de seu perfil nas redes sociais e afirmou que isso é fruto de um bom trabalho e que coloca o Pará em evidência.

“Mais uma conquista que coloca o Pará em evidência nos grandes projetos da arbitragem brasileira e comprova a crescente valorização dos nossos profissionais”, publicou a FPF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

arbitragem paraense

Luis Diego Nascimento Lopes

fpf

cbf

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático

Luis Diego Nascimento Lopes está entre os 40 profissionais escolhidos pela CBF para treinamento da tecnologia de impedimento semiautomático

25.06.26 17h26

Futebol

Tempestade atrasa viagem do Brasil, mas Seleção segue rumo a duelo decisivo com a Escócia

Mau tempo em Nova Jersey muda programação da equipe de Ancelotti; Rayan desponta como favorito para substituir Raphinha

23.06.26 20h31

FUTEBOL

Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França

Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26)

23.06.26 17h25

FUTEBOL

Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo

Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada

22.06.26 23h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil

Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência

25.06.26 12h19

futebol

Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami

25.06.26 11h12

futebol

Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança

Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C

25.06.26 11h57

FUTEBOL

Rússia volta a participar de torneio da Fifa mais de 4 anos após sanção por invadir a Ucrânia

Desde 2022, seleções e clubes da Rússia estão proibidos de disputar torneios internacionais

25.06.26 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda