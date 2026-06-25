CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático Luis Diego Nascimento Lopes está entre os 40 profissionais escolhidos pela CBF para treinamento da tecnologia de impedimento semiautomático O Liberal 25.06.26 17h26 Luis Diego é selecionado para capacitação da nova tecnologia do VAR no Brasil (Divulgação / Instagram @fpf_para) A arbitragem paraense em evidência. O árbitro assistente de vídeo (AVAR) Luis Diego Nascimento Lopes foi um dos escolhidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar do curso de capacitação da tecnologia de Impedimento Semiautomático (SAOT), que será adotada no Campeonato Brasileiro da Série A. O treinamento faz parte de uma formação restrita, com apenas 40 profissionais selecionados em todo o país, divididos entre 20 VARs e 20 AVARs. O curso combina etapas online e presenciais, realizadas na Central do VAR, no Rio de Janeiro (RJ), com foco na operação do sistema que promete tornar as decisões de impedimento mais rápidas e precisas. O Estado do Pará já havia ganhado destaque recente com a participação do árbitro Fernando Mendes em uma imersão de elite promovida em Madrid, na Espanha. A Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciou através de seu perfil nas redes sociais e afirmou que isso é fruto de um bom trabalho e que coloca o Pará em evidência. “Mais uma conquista que coloca o Pará em evidência nos grandes projetos da arbitragem brasileira e comprova a crescente valorização dos nossos profissionais”, publicou a FPF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol arbitragem paraense Luis Diego Nascimento Lopes fpf cbf COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL CBF escolhe árbitro paraense para curso da tecnologia de impedimento semiautomático Luis Diego Nascimento Lopes está entre os 40 profissionais escolhidos pela CBF para treinamento da tecnologia de impedimento semiautomático 25.06.26 17h26 Futebol Tempestade atrasa viagem do Brasil, mas Seleção segue rumo a duelo decisivo com a Escócia Mau tempo em Nova Jersey muda programação da equipe de Ancelotti; Rayan desponta como favorito para substituir Raphinha 23.06.26 20h31 FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo encaminha contratação de volante para as disputas da Série A e Copa do Brasil Leão Azul busca reforços para a sequência do ano na segunda e última janela de transferência 25.06.26 12h19 futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 futebol Santa Cruz divulga detalhes de ingressos para jogo contra o Paysandu e torcida cita insegurança Papão recebe o Cobra Coral no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C 25.06.26 11h57 FUTEBOL Rússia volta a participar de torneio da Fifa mais de 4 anos após sanção por invadir a Ucrânia Desde 2022, seleções e clubes da Rússia estão proibidos de disputar torneios internacionais 25.06.26 11h47