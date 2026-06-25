Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami O Liberal 25.06.26 11h12 Torcedores marcaram presença na vitória brasileira sobre os escoceses (Tarso Sarraf / O Liberal) A Seleção Brasileira entrou em campo na última quarta-feira (24) para encarar a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o estádio de Miami lotado, o Brasil venceu por 3 a 0. Entre os torcedores presentes, paraenses e remistas marcaram presença na partida, que garantiu a liderança do Grupo C para a equipe brasileira. O repórter fotográfico do Grupo Liberal Tarso Sarraf, que está nos Estados Unidos acompanhando a Seleção Brasileira, encontrou torcedores com as bandeiras do Pará e do Remo. Os torcedores demonstraram empolgação com o Brasil e exibiram com orgulho as bandeiras do estado e do clube azulino. VEJA MAIS Vini Jr decide, Brasil vence a Escócia e avança como líder do Grupo C na Copa do Mundo Vitória por 3 a 0 em Miami marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos Seleção Brasileira entra de vez na Copa do Mundo com grande atuação contra a Escócia Destaque da equipe, Vini Junior iguala marca de Neymar em uma única edição de Mundial Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia Camisa 7 da Seleção Brasileira voltou a balançar as redes na Copa do Mundo e segue construindo uma trajetória de destaque por clubes e pela equipe nacional Com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha, o Brasil venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase na liderança do grupo. Agora, a Seleção aguarda a definição do Grupo F para conhecer o próximo adversário. paraenses na copa Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Tarso Sarraf / O Liberal Japão, Países Baixos e Suecia podem ser o próximo adversário do Brasil. O 16 avos de final começa no domingo (28), mais a Seleção Brasileira joga na segunda-feira (29). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami 25.06.26 11h12 Futebol Volante que está no futebol da Ucrânia entra na mira do Remo para a Série A; diz jornalista Jogador teve passagens por Vitória-BA e Bahia-BA na carreira 23.06.26 17h30 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ancelotti vê Seleção 'mais sólida' e não escolhe adversário no mata-mata: 'A ver quem passa' Treinador italiano avaliou os pontos fortes dos três possíveis adversários na 2ª fase 24.06.26 22h14 MAIS ESPORTES Paraense vence na estreia no Amazônia Open de Beach Tennis em Marabá Torneio garante mais de 400 pontos no ranking mundial para cada dupla campeã 25.06.26 10h04 Futebol Vini Jr decide, Brasil vence a Escócia e avança como líder do Grupo C na Copa do Mundo Vitória por 3 a 0 em Miami marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos 24.06.26 21h01 SELEÇÃO BRASILEIRA Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia Camisa 7 da Seleção Brasileira voltou a balançar as redes na Copa do Mundo e segue construindo uma trajetória de destaque por clubes e pela equipe nacional 24.06.26 19h47