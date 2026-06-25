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Paraenses e torcedores do Remo marcam presença em jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Torcedores acompanharam de perto a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre a Escócia na última quarta-feira (24), em Miami

O Liberal
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Torcedores marcaram presença na vitória brasileira sobre os escoceses (Tarso Sarraf / O Liberal)

A Seleção Brasileira entrou em campo na última quarta-feira (24) para encarar a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o estádio de Miami lotado, o Brasil venceu por 3 a 0. Entre os torcedores presentes, paraenses e remistas marcaram presença na partida, que garantiu a liderança do Grupo C para a equipe brasileira.

O repórter fotográfico do Grupo Liberal Tarso Sarraf, que está nos Estados Unidos acompanhando a Seleção Brasileira, encontrou torcedores com as bandeiras do Pará e do Remo.

Os torcedores demonstraram empolgação com o Brasil e exibiram com orgulho as bandeiras do estado e do clube azulino.

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Com dois gols de Vini Jr. e um de Matheus Cunha, o Brasil venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase na liderança do grupo. Agora, a Seleção aguarda a definição do Grupo F para conhecer o próximo adversário.

paraenses na copa

Japão, Países Baixos e Suecia podem ser o próximo adversário do Brasil. O 16 avos de final começa no domingo (28), mais a Seleção Brasileira joga na segunda-feira (29). 

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