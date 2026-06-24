Ancelotti vê Seleção 'mais sólida' e não escolhe adversário no mata-mata: 'A ver quem passa'

O técnico Carlo Ancelotti saiu satisfeito do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, após mais uma vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O placar de 3 a 0 em cima da Escócia garantiu ao Brasil a liderança do Grupo C e a ida à segunda fase do torneio.

Para Ancelotti, a atuação foi reflexo de um Brasil " mais equipe" e "mais sólido" neste Mundial, que está sendo disputado no Canadá e México, além dos Estados Unidos.

"A equipe agora está jogando mais sólida e temos uma equipe que joga melhor, mais com a bola e tendo mais efetividade na frente. Nos dois jogos após o Marrocos (Haiti e Escócia), tivemos uma boa impressão. Agora estamos jogando como uma equipe. Esse era o objetivo", disse.

Apesar da boa partida, o treinador italiano ainda fez algumas ressalvas sobre o que ele entende que precisa ser melhorado para a sequência da Copa do Mundo. Neste momento, o Brasil aguarda a definição do Grupo F, que acontece nesta quinta-feira (25), para conhecer o adversário da segunda fase. Japão e Holanda estão entre os mais prováveis, mas a Suécia corre por fora em busca do segundo lugar da chave.

"Agora é pé no chão e seguir melhorando e pensando no próximo jogo. Não estamos perfeitos, temos coisas para melhorar. Como o controle do jogo, tendo que ser mais rápido. Estou contente porque melhoramos muito. Agora estamos sólidos. Isso é o mais importante. No mata-mata a solidez é muito importante", ponderou.

Quem vem?

Questionado sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti classificou as três possibilidades como equipes "com muita qualidade".

Antes da bola rolar, o Grupo F está da seguinte maneira: Holanda e Japão na liderança com quatro pontos cada e Suécia na terceira colocação com três pontos. Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), japoneses e suecos vão duelar por uma vaga direta à segunda fase, enquanto os holandeses terão a eliminada Tunísia como adversária na defesa da primeira colocação.

Sem definir preferência, Ancelotti destacou o ponto forte das três seleções e disse que "aguarda" para ver quem será o adversário brasileiro na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

"Os três (times) têm muita qualidade. A Holanda é mais experiente que o Japão, que está muito bem na competição. A Suécia tem muita capacidade na frente (no ataque). A ver quem passa (para enfrentar o Brasil)", finalizou.