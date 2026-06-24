Ancelotti vê Seleção 'mais sólida' e não escolhe adversário no mata-mata: 'A ver quem passa' Treinador italiano avaliou os pontos fortes dos três possíveis adversários na 2ª fase Junior Cunha | Especial para O Liberal 24.06.26 22h14 Treinador ressaltou ter uma equipe mais sólida no torneio. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) O técnico Carlo Ancelotti saiu satisfeito do Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, após mais uma vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O placar de 3 a 0 em cima da Escócia garantiu ao Brasil a liderança do Grupo C e a ida à segunda fase do torneio. Para Ancelotti, a atuação foi reflexo de um Brasil " mais equipe" e "mais sólido" neste Mundial, que está sendo disputado no Canadá e México, além dos Estados Unidos. "A equipe agora está jogando mais sólida e temos uma equipe que joga melhor, mais com a bola e tendo mais efetividade na frente. Nos dois jogos após o Marrocos (Haiti e Escócia), tivemos uma boa impressão. Agora estamos jogando como uma equipe. Esse era o objetivo", disse. Apesar da boa partida, o treinador italiano ainda fez algumas ressalvas sobre o que ele entende que precisa ser melhorado para a sequência da Copa do Mundo. Neste momento, o Brasil aguarda a definição do Grupo F, que acontece nesta quinta-feira (25), para conhecer o adversário da segunda fase. Japão e Holanda estão entre os mais prováveis, mas a Suécia corre por fora em busca do segundo lugar da chave. "Agora é pé no chão e seguir melhorando e pensando no próximo jogo. Não estamos perfeitos, temos coisas para melhorar. Como o controle do jogo, tendo que ser mais rápido. Estou contente porque melhoramos muito. Agora estamos sólidos. Isso é o mais importante. No mata-mata a solidez é muito importante", ponderou. Quem vem? Questionado sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti classificou as três possibilidades como equipes "com muita qualidade". Antes da bola rolar, o Grupo F está da seguinte maneira: Holanda e Japão na liderança com quatro pontos cada e Suécia na terceira colocação com três pontos. Nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), japoneses e suecos vão duelar por uma vaga direta à segunda fase, enquanto os holandeses terão a eliminada Tunísia como adversária na defesa da primeira colocação. Sem definir preferência, Ancelotti destacou o ponto forte das três seleções e disse que "aguarda" para ver quem será o adversário brasileiro na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. "Os três (times) têm muita qualidade. A Holanda é mais experiente que o Japão, que está muito bem na competição. A Suécia tem muita capacidade na frente (no ataque). A ver quem passa (para enfrentar o Brasil)", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso 24.06.26 17h33 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47