Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) O Liberal 24.06.26 12h09 Equipe ocupa a nona posição na tabela de classificação (Lenilson Santos / Floresta FC) Paysandu e Santa Cruz se enfrentam no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Papão quer engatar uma sequência positiva, o Tricolor do Arruda busca voltar ao caminho das vitórias. No entanto, a tarefa não será fácil. Além de o Bicola ter uma das três melhores campanhas até o momento, o clube pernambucano terá três desfalques para a partida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu No último jogo, contra o Ypiranga, para quem perdeu por 1 a 0, três jogadores receberam cartões e vão cumprir suspensão contra o Paysandu. O zagueiro William Alves e o lateral-esquerdo Alex Ruan receberam o terceiro cartão amarelo. Os dois são titulares no time de Cristian de Souza. Já o atacante Renato, reserva, levou cartão vermelho direto após uma falta dura em cima do volante Ramon, já na reta final da partida. VEJA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu Após vitória fora, Paysandu cresce na Série C e projeta mais três pontos contra o Santa Cruz Terceiro colocado, Papão intensifica preparação para duelo de sábado, na Curuzu, que pode dar a liderança aos bicolores Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos Com as baixas, o treinador terá que fazer algumas mudanças. Assim, é possível que ele coloque Thiago Ennes no lugar de William, mas também tem à disposição Jeferson Bahia para a posição. Na lateral, Zé Mário deve começar a partida contra o Paysandu. O jogador já atuou como titular na posição. O Santa Cruz precisa de uma vitória para se manter na cola do G-8 ou, quem sabe, entrar na zona de classificação. A equipe ocupa a nona posição, com 15 pontos, um a menos que o Caxias-RS, que está na oitava colocação. O time vai encarar um Paysandu que quer engatar uma sequência positiva para garantir a classificação para a segunda fase. A equipe bicolor voltou a vencer na última rodada após duas derrotas seguidas. O 1 a 0 sobre o Maranhão garantiu a terceira posição da tabela para o Bicola e elevou a confiança do grupo. Em casa, a expectativa é que o Papão vá com tudo para conquistar mais uma vitória. A partida entre Paysandu e Santa Cruz ocorre no sábado (27), às 17h, no estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa, com transmissão lance a lance no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. 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