Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu

Paysandu e Santa Cruz se enfrentam no próximo sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Papão quer engatar uma sequência positiva, o Tricolor do Arruda busca voltar ao caminho das vitórias. No entanto, a tarefa não será fácil. Além de o Bicola ter uma das três melhores campanhas até o momento, o clube pernambucano terá três desfalques para a partida.

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No último jogo, contra o Ypiranga, para quem perdeu por 1 a 0, três jogadores receberam cartões e vão cumprir suspensão contra o Paysandu. O zagueiro William Alves e o lateral-esquerdo Alex Ruan receberam o terceiro cartão amarelo. Os dois são titulares no time de Cristian de Souza.

Já o atacante Renato, reserva, levou cartão vermelho direto após uma falta dura em cima do volante Ramon, já na reta final da partida.

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Com as baixas, o treinador terá que fazer algumas mudanças. Assim, é possível que ele coloque Thiago Ennes no lugar de William, mas também tem à disposição Jeferson Bahia para a posição.

Na lateral, Zé Mário deve começar a partida contra o Paysandu. O jogador já atuou como titular na posição.

O Santa Cruz precisa de uma vitória para se manter na cola do G-8 ou, quem sabe, entrar na zona de classificação. A equipe ocupa a nona posição, com 15 pontos, um a menos que o Caxias-RS, que está na oitava colocação.

O time vai encarar um Paysandu que quer engatar uma sequência positiva para garantir a classificação para a segunda fase. A equipe bicolor voltou a vencer na última rodada após duas derrotas seguidas. O 1 a 0 sobre o Maranhão garantiu a terceira posição da tabela para o Bicola e elevou a confiança do grupo. Em casa, a expectativa é que o Papão vá com tudo para conquistar mais uma vitória.

A partida entre Paysandu e Santa Cruz ocorre no sábado (27), às 17h, no estádio da Curuzu. O jogo terá cobertura completa, com transmissão lance a lance no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.