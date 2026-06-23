Após vitória fora, Paysandu cresce na Série C e projeta mais três pontos contra o Santa Cruz

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Maranhão, fora de casa, o Paysandu segue a preparação para encarar o Santa Cruz neste sábado (27), na Curuzu, pela 12ª rodada da Série C. O resultado da última rodada encerrou uma sequência sem vitórias e manteve o Papão na terceira colocação da tabela, devolvendo a confiança ao time, que se mantém entre os líderes da competição.

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Nesta terça-feira (23), o elenco trabalhou no gramado do CT Raul Aguilera visando ao próximo desafio. Nas palavras do meia Lucas Cardoso, a partida pode ser importante para confirmar a mudança de chave da equipe, que agora conta com mais tempo para ajustes físicos e táticos.

"A gente volta a ganhar condições físicas melhores e isso ajuda no decorrer do campeonato também. Todo mundo vai pegando um padrão físico legal. O Júnior consegue controlar bem essa carga e isso melhora a qualidade dos treinos e os detalhes que precisam ser corrigidos."

No aspecto individual, o meia bicolor vive um momento de crescimento dentro da equipe, ganhando características de polivalência que lhe permitem uma ampla visão de jogo, embora prefira atuar de forma centralizada, a exemplo da partida com o Maranhão. "Gosto muito de jogar no meio-campo. É uma posição em que me sinto bem e tenho facilidade. Mas me sinto confortável em qualquer função que o treinador precisar."

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Santa Cruz

O próximo compromisso será diante de um adversário que tenta reagir na competição. O Santa Cruz chega para o confronto após derrota em casa para o Ypiranga e ocupa a 15ª colocação na tabela. Apesar do momento instável, o jogador entende que o Papão precisa surfar na crise adversária e somar pontos na parte superior da tabela. "A Série C é muito complicada. A tabela está embolada e não pode vacilar. A ideia é somar pontos dentro e fora de casa. Quanto antes a gente conseguir a classificação, melhor."

Paysandu e Santa Cruz carregam uma rivalidade tradicional entre clubes das regiões Norte e Nordeste. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 20 vezes, com ampla vantagem bicolor: são 12 vitórias do Papão, cinco empates e apenas três triunfos da equipe pernambucana.

Diante do aspecto favorável, Lucas prega uma postura ofensiva, mas ao mesmo tempo cautelosa, uma mistura que vem dando certo para os bicolores. "Nosso grupo é inteligente. Os jogadores mais experientes ajudam a manter esse equilíbrio. A gente sabe que não existe jogo fácil e que qualquer descuido pode custar caro."