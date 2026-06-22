CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões Fábio Will 22.06.26 21h23 Leão já enfrentou o Santos nesse Brasileirão (Raul Baretta/ Santos FC.) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (22), em seu site oficial, a tabela detalhada com as datas, horários e locais das partidas válidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Remo, único representante do Norte do país que permanece na competição, terá pela frente a equipe do Santos-SP, em dois jogos, no famoso “mata-mata”. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Todos os confrontos das oitavas de finais foram definidos em sorteio, realizado pela CBF, em sua Sede no Rio de Janeiro (RJ), no dia 26 de maio, assim também ocorreu com os mandos de campo das partidas. Os jogos serão realizados após o término da Copa do Mundo com o Santos recebendo o Leão Azul no dia 1 de agosto, sábado, às 21h, na Vila Belmiro. Já o jogo de volta em Belém está marcado para o dia 4 de agosto, terça-feira, às 21h30, no Mangueirão. VEJA MAIS Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento Remo participa de capacitação sobre Fair Play Financeiro da CBF Treinamento na sede social azulina apresentou regras e impactos da nova regulamentação do futebol brasileiro O Remo chegou às oitavas de final após eliminar o Bahia-BA, com duas vitórias. A primeira em Salvador (BA), por 3 a 1 e a segunda em Belém, pelo placar de 2 a 1. Nesta edição o Remo entrou direto na 5ª fase, já que o clube azulino está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Santos, do astro Neymar, chegou às oitavas da Copa do Brasil após passar pelo Coritiba-PR. No jogo de ida, na Vila Belmiro, os times empataram sem gols. Mas na partida de volta, no Estádio Couto Pereira, o Peixe levou a melhor ao vencer o Coxa por 2 a 0. Quem avançar de fase na partida entre Remo x Santos, ganhará uma cota de R$4 milhões. Esse valor será pago pela CBF, organizadora da competição. O Remo encara a Copa do Brasil como uma das principais competições da temporada, ao lado do Brasileirão Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo x santos copa do brasil futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 FUTEBOL Retorno aos treinos pode fortalecer o Remo na Série A, avalia colunista Colunista de O Liberal destaca importância da pausa para recuperação física, ajustes táticos e reforço do elenco azulino 21.06.26 8h10 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES MAL-ESTAR Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs O apresentador esportivo estava com a voz trêmula e aparentou estar "desnorteado com as palavras" 22.06.26 16h32 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 Futebol Com Neymar e sem dois jogadores, Seleção faz penúltimo treino antes de encarar a Escócia Com quatro pontos somados, o Brasil divide a liderança do Grupo C com Marrocos 22.06.26 13h49 FUTEBOL Com novas camisas de treino, Remo se reapresenta sem 8 atletas que estão em negociação Elenco azulino voltou aos trabalhos no Baenão neste sábado (20); oito atletas seguem em treinamento remoto devido a negociações em andamento 20.06.26 21h24