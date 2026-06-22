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CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos

Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões

Fábio Will
fonte

Leão já enfrentou o Santos nesse Brasileirão (Raul Baretta/ Santos FC.)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (22), em seu site oficial, a tabela detalhada com as datas, horários e locais das partidas válidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O Remo, único representante do Norte do país que permanece na competição, terá pela frente a equipe do Santos-SP, em dois jogos, no famoso “mata-mata”.

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Todos os confrontos das oitavas de finais foram definidos em sorteio, realizado pela CBF, em sua Sede no Rio de Janeiro (RJ), no dia 26 de maio, assim também ocorreu com os mandos de campo das partidas. Os jogos serão realizados após o término da Copa do Mundo com o Santos recebendo o Leão Azul no dia 1 de agosto, sábado, às 21h, na Vila Belmiro. Já o jogo de volta em Belém está marcado para o dia 4 de agosto, terça-feira, às 21h30, no Mangueirão.

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O Remo chegou às oitavas de final após eliminar o Bahia-BA, com duas vitórias. A primeira em Salvador (BA), por 3 a 1 e a segunda em Belém, pelo placar de 2 a 1. Nesta edição o Remo entrou direto na 5ª fase, já que o clube azulino está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro.

Já o Santos, do astro Neymar, chegou às oitavas da Copa do Brasil após passar pelo Coritiba-PR. No jogo de ida, na Vila Belmiro, os times empataram sem gols. Mas na partida de volta, no Estádio Couto Pereira, o Peixe levou a melhor ao vencer o Coxa por 2 a 0.

Quem avançar de fase na partida entre Remo x Santos, ganhará uma cota de R$4 milhões. Esse valor será pago pela CBF, organizadora da competição. O Remo encara a Copa do Brasil como uma das principais competições da temporada, ao lado do Brasileirão Série A.

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