Alex Escobar passar mal ao vivo na TV Globo e preocupa fãs

O repórter esportivo Alex Escobar passou mal ao vivo e preocupou os telespectadores que estavam assistindo ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", na manhã desta segunda-feira (22), na TV Globo. Ao ser chamado pela apresentadora para dar informações sobre o estado de saúde do jogador Neymar Jr., Escobar começou a comentar o assunto com a voz trêmula e aparentou estar "perdido com as palavras".

“Neymar treinou com os companheiros pela primeira vez, um treino completo. Neymar é um jogador que estamos esperando muito por ele na Copa do Mundo. Deve jogar sim o próximo jogo da Seleção… Inclusive deve participar dos últimos 15, 20 minutos desse jogo. É um jogador importante, está todo mundo esperando por ele”, disse o apresentador e repórter esportivo Alex Escobar durante a entrada ao vivo na emissora.

Na sequência, Patricia Poeta ainda brincou com ele dizendo que o colega não apareceu comendo ou apresentando alguma guloseima do café da manhã americano, como ele havia aparecido nos últimos dias durante a cobertura da Copa do Mundo. Logo em seguida, Alex respondeu à pergunta da jornalista de forma seca. “Não, dessa vez não tem mesmo”, comentou Escobar um pouco desnorteado no programa.

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Alex Escobar não marcou presença no Globo Esporte

Ao iniciar o Globo Esporte, o apresentador Fred Bruno comentou sobre a entrada ao vivo de Alex Escobar e revelou que ele não estaria presente no programa, porque passou mal durante o dia. “Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele. Realmente o calor está brabo aqui nos Estados Unidos. Então hoje vou fazer o Globo Esporte sozinho. Saudades de você já, Escobar. Um beijo, meu irmão", disse Fred.

Preocupação dos telespectadores

Alguns minutos após a aparição de Alex Escobar na TV Globo, muitas pessoas começaram a ficar preocupadas com o estado de saúde do apresentador nas mídias sociais. “O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado”, questionou um usuário. “Ele tá passando mal… até a voz tá estranha”, detalhou outro internauta em uma rede social. "Que o Alex Escobar fique bem, melhoras...", desejou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)