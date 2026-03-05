Capa Jornal Amazônia
Cultura

Alex Escobar é afastado da Globo e terá que passar por cirurgia; entenda!

Profissionais que têm a fala como principal ferramenta de trabalho como jornalistas, apresentadores, cantores e atores estão entre os mais suscetíveis ao problema.

Estadão Conteúdo
fonte

O jornalista apresentou o filho nas redes sociais (Reprodução)

Uma das vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo da televisão brasileira precisará ficar temporariamente fora do ar. Alex Escobar anunciou nas redes sociais que passará por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais, condição que vem tratando desde o final do ano passado.

No vídeo, o apresentador explicou que vinha administrando o problema com acompanhamento especializado, mas que o procedimento se tornou inevitável. A cirurgia estava prevista para esta semana, porém precisou ser remarcada após ele apresentar um quadro gripal, situação que contraindica intervenções com anestesia.

"Assim que resolver essa questão, estarei de volta", afirmou.

O que são pólipos nas cordas vocais

Os pólipos são lesões benignas que surgem na laringe, geralmente associadas ao uso excessivo ou inadequado da voz. Profissionais que têm a fala como principal ferramenta de trabalho como jornalistas, apresentadores, cantores e atores estão entre os mais suscetíveis ao problema.

Caracterizam-se por pequenas protuberâncias no tecido das cordas vocais, podendo provocar rouquidão, falhas na voz e cansaço ao falar. Em muitos casos, o tratamento inclui acompanhamento fonoaudiológico, quando não há regressão, a retirada cirúrgica é indicada.

Esforço recente no carnaval

Escobar relatou nas redes sociais que, durante a cobertura do carnaval, contou com apoio da equipe de fonoaudiologia da emissora para conseguir cumprir a maratona de transmissões nas madrugadas. O esforço, segundo ele, foi decisivo para manter a agenda naquele momento, mas não suficiente para evitar a necessidade de cirurgia.

O afastamento, agora, é parte do processo de recuperação e preservação vocal.

Trajetória na emissora

Carioca, Alex Escobar construiu carreira sólida no Grupo Globo desde o início dos anos 2000. Ganhou projeção no SporTV, integrou o bloco esportivo do Bom Dia Brasil e comandou o Globo Esporte no Rio de Janeiro. Também se tornou figura recorrente no Fantástico, especialmente no quadro humorístico dos Cavalinhos, além de ser um dos rostos das transmissões de carnaval.

Após tornar público o problema de saúde, o jornalista recebeu manifestações de carinho de colegas e artistas. Mensagens desejaram tranquilidade no processo e um retorno breve às atividades.

A expectativa é que, após a cirurgia e o período de repouso vocal recomendado, ele retome gradualmente seus compromissos na emissora.

