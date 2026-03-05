Primeiro vídeo do YouTube vira 'peça de museu' em Londres; confira

Após cerca de duas décadas de popularização da internet de banda larga, um dos maiores símbolos da era digital começa a ganhar status de peça histórica. O YouTube passou a integrar uma exposição do Victoria and Albert Museum, em Londres, que destaca objetos e criações marcantes do design contemporâneo.

A novidade foi apresentada na mostra “Design 1900–Now”, que reúne itens que marcaram diferentes períodos da cultura e da tecnologia. Entre as peças exibidas está uma reconstrução da página inicial mais antiga da plataforma de vídeos, permitindo que os visitantes vejam como era a interface do site em seus primeiros anos. No espaço expositivo, também é possível observar elementos da época, como o layout original e anúncios que apareciam na página.

O primeiro vídeo do YouTube

Um dos destaques da instalação é a reprodução do primeiro vídeo publicado na plataforma, o icônico “Me at the Zoo”. O conteúdo foi publicado em 23 de abril de 2005 por um dos fundadores do site, Jawed Karim, então com 25 anos.

Com apenas 19 segundos de duração, o vídeo mostra Karim em frente a elefantes no San Diego Zoo, nos Estados Unidos, comentando de forma descontraída sobre os animais. Atualmente, a gravação acumula centenas de milhões de visualizações.

Para recriar a experiência original da plataforma, a equipe do museu trabalhou em parceria com o próprio YouTube e utilizou registros históricos datados de 8 de dezembro de 2006, os arquivos mais antigos disponíveis. Parte desse material foi recuperada com auxílio do Internet Archive, organização sem fins lucrativos dedicada à preservação da história da internet.

YouTube como plataforma

Criado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex-funcionários da PayPal, o YouTube se transformou na maior plataforma de compartilhamento de vídeos do mundo.

A ferramenta mudou a forma de consumir e produzir conteúdo audiovisual, permitindo que qualquer pessoa publicasse vídeos na internet de forma simples, algo que impulsionou o surgimento de criadores independentes, produtoras digitais e novos formatos de entretenimento.

Com o tempo, a plataforma também se consolidou como espaço central para lançamentos musicais, transmissões e produções audiovisuais de grande escala. Atualmente pertencente ao Google, o serviço continua a expandir seu alcance e deve inclusive transmitir eventos globais de grande audiência, como a cerimônia do Oscar, prevista para ser exibida na plataforma a partir de 2029.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)