YouTube lança recurso de dublagem com IA em vários idiomas; saiba como usar

A novidade chega após dois anos de testes e será disponibilizada gradualmente nas próximas semanas, segundo o TechCrunch

O Liberal

O YouTube anunciou nesta quarta-feira (10) o lançamento oficial do recurso de áudio multilíngue, que permite a criadores adicionarem dublagens em diferentes idiomas diretamente em seus vídeos. A novidade chega após dois anos de testes e será disponibilizada gradualmente nas próximas semanas, segundo o TechCrunch.

A ferramenta começou de forma experimental em 2023, restrita a alguns grandes nomes da plataforma, como MrBeast. Até então, os produtores precisavam recorrer a serviços externos de dublagem. Agora, com a solução integrada e baseada em inteligência artificial, o processo se torna mais simples e acessível.

Gemini é a base da novidade

A tecnologia é viabilizada pelo Gemini, modelo de IA do Google, que não apenas traduz o conteúdo, mas também replica o tom de voz original, oferecendo uma experiência mais natural. Isso reduz custos e amplia o alcance dos vídeos.

Segundo dados do YouTube, os testes apontaram resultados expressivos: em média, canais que publicaram vídeos com faixas de áudio em múltiplos idiomas tiveram 25% do tempo de exibição vindo de espectadores estrangeiros.

Um dos casos de maior destaque é o do chef britânico Jamie Oliver, que triplicou suas visualizações após adotar o recurso de dublagem multilíngue, conquistando públicos de diferentes países.

Como mudar o idioma no YouTube

Para assistir a vídeos dublados em outro idioma, basta seguir os passos:

  1. Clique no ícone de configurações (engrenagem, ao lado do logo do YouTube);

  2. Selecione “faixa de áudio”;

  3. Escolha o idioma desejado entre os disponíveis.

Thumbnails multilíngues e estratégia global

Além do áudio, o YouTube também está testando miniaturas multilíngues, permitindo que criadores personalizem as capas de vídeos com textos em diferentes idiomas. De acordo com a empresa, essa adaptação aumenta o número de acessos e amplia a visibilidade do conteúdo.

Combinando áudio e thumbnails em vários idiomas, a plataforma reforça sua estratégia de inclusão e expansão global, eliminando barreiras linguísticas e criando novas oportunidades de engajamento.

Embora o recurso ainda esteja em fase de implementação, a expectativa é de rápida adesão pelos criadores. Para youtubers e marcas, a promessa é clara: maior alcance, diversidade de público e impacto em escala mundial.

