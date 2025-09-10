Conheça a IA que prevê fenômenos climáticos extremos no Brasil

Eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, ciclones e ondas de calor, têm se tornado cada vez mais frequentes e afetam diretamente o fornecimento de energia no Brasil. Um sistema inovador foi criado pela Eletrobras em parceria com o Google Cloud. Ele utiliza inteligência artificial para previsão meteorológica.

O projeto é o primeiro do tipo no mundo a empregar o modelo WeatherNext, criado pela Google DeepMind. A tecnologia já havia sido testada em outros cenários, mas agora passa a ser aplicada de forma prática na operação do setor elétrico brasileiro.

Mais precisão nas previsões do tempo

Combinando métodos tradicionais de meteorologia com algoritmos de inteligência artificial, a aplicação reproduz até cinco camadas da atmosfera e cruza informações de satélites, radares e estações meteorológicas. O resultado são previsões mais rápidas e confiáveis sobre chuva, vento, temperatura e umidade.

O WeatherNext Graph opera com mais de 1 milhão de pontos de análise globais e já demonstrou capacidade superior em relação aos sistemas convencionais. Em 2023, por exemplo, previu com nove dias de antecedência que o furacão Lee atingiria a Nova Escócia, no Canadá, três dias antes dos modelos tradicionais.

Aplicação no setor elétrico brasileiro

Na primeira etapa, a Eletrobras selecionou 10 ativos no Sudeste para rodar as medições climáticas com o modelo. Técnicos da companhia já utilizam a ferramenta no ATMOS, centro de monitoramento do clima da empresa, no Rio de Janeiro. A previsão é que o uso seja expandido para todas as áreas de influência da Eletrobras nos próximos meses.

De acordo com a estatal, a solução permitirá antecipar fenômenos extremos e reduzir riscos para o sistema elétrico. A expectativa é aumentar a segurança no fornecimento de energia e dar mais agilidade na tomada de decisões, como deslocamento de equipes e manutenção preventiva.

“O WeatherNext Graph representa um avanço importante na previsão do tempo, porque amplia a capacidade da Eletrobras de prever eventos climáticos extremos e permite um tempo mais rápido de resposta. Esse projeto é um marco na busca da empresa por soluções inovadoras que beneficiam, na ponta, o consumidor final”, afirmou Lucas Pinz, diretor de Centros de Excelência Digitais da Eletrobras.

Energia mais confiável e limpa

A Eletrobras é responsável por 21% da capacidade de geração do Brasil, com 82 usinas em operação e mais de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão — 37% de todo o Sistema Interligado Nacional (SIN). Do total de energia gerada, 97% vêm de fontes limpas, como hidrelétrica, solar e eólica, o que torna a companhia um dos pilares da matriz energética nacional.

Segundo o Google Cloud, o projeto reforça a importância do uso de IA e dados para transformar setores estratégicos, como o de energia.

“Estamos ajudando empresas do setor elétrico a lidar com o aumento da demanda, condições climáticas extremas e a necessidade de operar com mais eficiência. A parceria com a Eletrobras é um exemplo de como a IA pode trazer inovação e segurança para o setor”, afirmou Leo Almeida, Head de Energia e Utilidades do Google Cloud Brasil.

Próximos passos

O sistema foi desenvolvido ao longo de nove meses, em parceria entre meteorologistas da Eletrobras e o time de consultoria do Google Cloud. Com a conclusão em junho deste ano, a expectativa é expandir a aplicação para toda a rede da companhia, trazendo mais resiliência ao sistema elétrico diante de um cenário de mudanças climáticas.