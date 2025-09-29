Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

YouTube pagará US$ 24,5 milhões para encerrar processo sobre suspensão da conta de Trump

Estadão Conteúdo

O YouTube, do Google, concordou em pagar US$ 24,5 milhões para encerrar uma ação judicial movida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, após o site de vídeos suspender a conta do republicano depois dos ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O acordo para o caso, que já dura mais de quatro anos, destina US$ 22 milhões para Trump contribuir com o Fundo para o National Mall e a construção de um salão de baile na Casa Branca, de acordo com documentos judiciais apresentados na segunda-feira. Os US$ 2,5 milhões restantes serão pagos a outras partes envolvidas no caso, incluindo a escritora Naomi Wolf e a União Conservadora Americana.

A Alphabet, controladora do Google, é a terceira grande empresa de tecnologia a encerrar uma série de ações judiciais movidas por Trump pelo que ele alegou tê-lo silenciado injustamente após o término de seu primeiro mandato como presidente em janeiro de 2021. Ele entrou com processos semelhantes contra a Meta Platforms, controladora do Facebook, e o Twitter antes de ser comprado pelo bilionário Elon Musk em 2022 e renomeado como X.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Trump

youtube

acordo

ação judicial

pagamento
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã, Hamas e houthis desafiam consenso internacional por fim da guerra, avalia Schanzer

29.09.25 22h47

Venezuela prepara decreto de estado de exceção em caso de 'agressão' dos EUA

29.09.25 22h07

YouTube pagará US$ 24,5 milhões para encerrar processo sobre suspensão da conta de Trump

29.09.25 21h53

UE/Costa: saúdo plano de Trump para pôr fim à guerra em Gaza, a situação é intolerável

29.09.25 21h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda