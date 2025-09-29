YouTube pagará US$ 24,5 milhões para encerrar processo sobre suspensão da conta de Trump

O YouTube, do Google, concordou em pagar US$ 24,5 milhões para encerrar uma ação judicial movida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, após o site de vídeos suspender a conta do republicano depois dos ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

O acordo para o caso, que já dura mais de quatro anos, destina US$ 22 milhões para Trump contribuir com o Fundo para o National Mall e a construção de um salão de baile na Casa Branca, de acordo com documentos judiciais apresentados na segunda-feira. Os US$ 2,5 milhões restantes serão pagos a outras partes envolvidas no caso, incluindo a escritora Naomi Wolf e a União Conservadora Americana.

A Alphabet, controladora do Google, é a terceira grande empresa de tecnologia a encerrar uma série de ações judiciais movidas por Trump pelo que ele alegou tê-lo silenciado injustamente após o término de seu primeiro mandato como presidente em janeiro de 2021. Ele entrou com processos semelhantes contra a Meta Platforms, controladora do Facebook, e o Twitter antes de ser comprado pelo bilionário Elon Musk em 2022 e renomeado como X.