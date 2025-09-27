Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

Hannah Franco
fonte

Casa é invadida por caranguejos após ficar em rota migratória e vídeo viraliza nas redes. (Reprodução/X)

Um vídeo impressionante está viralizando nas redes sociais ao mostrar dezenas de caranguejos invadindo uma residência. As imagens, que já ultrapassaram meio milhão de visualizações no X (antigo Twitter), foram compartilhadas pelo usuário Sérgio Santos, que brincou na legenda: “Quando a sua casa fica no meio do caminho da rota de migração dos caranguejos.”

A gravação mostra o interior da casa praticamente tomado pelos crustáceos, que se espalham pelo chão durante o período migratório da espécie. O episódio foi registrado no município de Caibarién, na província de Villa Clara, em Cuba, uma região conhecida por ser passagem natural desses animais durante a reprodução.

Apesar do sucesso nas redes, o contexto real do vídeo ainda é incerto. Alguns usuários afirmam que a gravação pode ter sido feita em um criadouro de caranguejos, e não em uma casa comum. No entanto, a hipótese de que a residência está localizada diretamente na rota migratória da espécie ganhou força entre os internautas.

A publicação gerou diversos comentários. Um internauta destacou a importância da preservação: “A casa que invadiu o espaço deles. O governo ambiental deveria intervir para proteger essa espécie.” Já outro levou a situação com humor: “Se isso fosse aqui em casa era uma alegria! Ia ser todo domingo 🦀🍺.”

.
