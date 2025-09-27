VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Um vídeo impressionante está viralizando nas redes sociais ao mostrar dezenas de caranguejos invadindo uma residência. As imagens, que já ultrapassaram meio milhão de visualizações no X (antigo Twitter), foram compartilhadas pelo usuário Sérgio Santos, que brincou na legenda: “Quando a sua casa fica no meio do caminho da rota de migração dos caranguejos.”

A gravação mostra o interior da casa praticamente tomado pelos crustáceos, que se espalham pelo chão durante o período migratório da espécie. O episódio foi registrado no município de Caibarién, na província de Villa Clara, em Cuba, uma região conhecida por ser passagem natural desses animais durante a reprodução.

Apesar do sucesso nas redes, o contexto real do vídeo ainda é incerto. Alguns usuários afirmam que a gravação pode ter sido feita em um criadouro de caranguejos, e não em uma casa comum. No entanto, a hipótese de que a residência está localizada diretamente na rota migratória da espécie ganhou força entre os internautas.

A publicação gerou diversos comentários. Um internauta destacou a importância da preservação: “A casa que invadiu o espaço deles. O governo ambiental deveria intervir para proteger essa espécie.” Já outro levou a situação com humor: “Se isso fosse aqui em casa era uma alegria! Ia ser todo domingo 🦀🍺.”