Mundo

Mundo

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

O Liberal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (3) uma operação militar contra a Venezuela, com ataque à capital, Caracas. Segundo Trump, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e retirado do país. A informação foi publicada na rede Truth Social.

A ação militar gerou reações imediatas do governo venezuelano, que decretou estado de emergência em todo o território nacional. Em comunicado, autoridades da Venezuela classificaram a ofensiva como uma “grave agressão militar perpetrada pelo governo atual dos Estados Unidos contra o território e a população venezuelanos”.

EUA dizem que Maduro foi levado com a esposa

Em publicação, Trump afirmou que a operação foi realizada “em conjunto com as forças de segurança americanas” e que uma coletiva de imprensa deve ocorrer ainda neste sábado. “Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, escreveu.

VEJA MAIS

image Vice de Maduro exige prova de vida após ataque dos EUA à Venezuela
Delcy Rodríguez disse desconhecer paradeiro do presidente e da primeira-dama; Trump afirmou que Maduro foi capturado e levado do país

image EUA x Venezuela: 3 países condenam ofensiva militar contra Caracas; Argentina comemora
Governos de Cuba, Irã, Rússia e Colômbia reagiram à ofensiva militar dos EUA; veja as mensagens

O governo da Venezuela confirmou ataques a localidades civis e militares nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além da capital. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram colunas de fumaça e explosões em diferentes pontos de Caracas.

Governo venezuelano convoca mobilização nacional

Em nota oficial, o governo de Nicolás Maduro conclamou a população e as Forças Armadas para se mobilizarem contra o que chamou de “agressão imperialista”. “O povo da Venezuela e sua Força Armada Nacional Bolivariana, em perfeita fusão popular-militar-policial, estão mobilizados para garantir a soberania e a paz”, diz o texto.

image Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas
Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

image Venezuela decreta Estado de Comoção Externa após ataque dos EUA
País anunciou medidas emergenciais após explosões em Caracas; Trump afirmou que capturou Nicolás Maduro durante operação militar

Crise entre EUA e Venezuela se intensificou em 2024

As tensões entre os dois países aumentaram nos últimos meses após os Estados Unidos iniciarem ações militares no Caribe e na América Latina sob o argumento de combate ao tráfico internacional de drogas. Nicolás Maduro foi citado como chefe do grupo Cartel de los Soles, considerado organização terrorista internacional pelos norte-americanos.

Em novembro de 2024, Trump e Maduro chegaram a conversar. O presidente venezuelano disse que o diálogo havia sido “agradável”, mas que os desdobramentos posteriores não foram positivos. Dois dias antes da ofensiva, Maduro havia manifestado disposição para retomar conversas com o governo norte-americano.

Colômbia e Irã reagem ao ataque dos EUA

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, utilizou as redes sociais para alertar que “estão bombardeando Caracas” e pediu uma reunião urgente da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU).

O governo do Irã também condenou os ataques, classificando-os como “posições irresponsáveis” e acusando os EUA de violar princípios da Carta da ONU e do direito internacional.

