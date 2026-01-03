Capa Jornal Amazônia
Venezuela decreta Estado de Comoção Externa após ataque dos EUA

País anunciou medidas emergenciais após explosões em Caracas; Trump afirmou que capturou Nicolás Maduro durante operação militar

O Liberal
fonte

Nicolás Maduro (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Venezuela declarou, neste sábado (3), Estado de Comoção Externa em todo o território nacional, após explosões atingirem a capital Caracas durante a madrugada. A medida foi anunciada por meio de um decreto emergencial assinado pelo presidente Nicolás Maduro, diante do que o governo classificou como uma “agressão armada” por parte dos Estados Unidos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, o governo venezuelano pediu mobilização nacional. “Todo o país deve se mobilizar para derrotar essa agressão imperialista”, informou o pronunciamento, segundo veículos da imprensa internacional.

Trump afirma que Maduro foi capturado

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou ter realizado uma operação militar no país vizinho. Segundo ele, Maduro foi capturado e levado para fora da Venezuela com a esposa. A declaração foi publicada na rede Truth Social.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, escreveu.

Governo aciona planos de defesa nacional

A gestão de Maduro afirmou que o decreto de Estado de Comoção visa garantir a proteção da população e a resposta institucional diante do ataque. “O presidente determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional, a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita observância ao que prevê a Constituição”, afirmou o comunicado.

O governo denunciou ataques a áreas civis e militares nas regiões de Caracas, Miranda, Aragua e La Guaira. “O Governo Bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país a ativarem os planos de mobilização e a repudiar este ataque imperialista”, acrescentou a nota oficial.

Embaixada dos EUA alerta contra viagens à Venezuela

A Embaixada dos Estados Unidos em Bogotá, na Colômbia, recomendou que cidadãos norte-americanos evitem qualquer deslocamento para a Venezuela e áreas de fronteira com a Colômbia, Brasil e Guiana, devido ao risco de novos confrontos.

Desde meados de 2024, a tensão entre Venezuela e EUA se intensificou após o início da ofensiva militar norte-americana na América Latina, com justificativas de combate ao tráfico internacional de drogas. Maduro é apontado pelos EUA como líder do Cartel de los Soles, classificado recentemente como organização terrorista internacional.

 
Mundo
.
