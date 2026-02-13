Capa Jornal Amazônia
Brasileiro mata ex-companheira e se esfaqueia nos Estados Unidos, segundo autoridades

A vítima, também brasileira, foi identificada como Adriana Barbosa, de 46 anos. O homem, Marcos Marques-Leal, de 57 anos, estava com ferimentos graves

Lívia Ximenes
fonte

Casa em Farmingville (NY), onde brasileiro teria matado a ex-companheira (Reprodução / Google Street View)

Um brasileiro de 57 anos, identificado como Marcos Marques-Leal, é acusado de matar a ex-mulher, também brasileira, em uma casa de Farmingville, na área de Long Island, em Nova York (Estados Unidos). A vítima, Adriana Barbosa, tinha 46 anos. A polícia afirma que foi acionada para ir até o endereço após uma ligação ao serviço de emergência que relatou um incidente doméstico às 20h15.

Babá brasileira é condenada a 10 anos de prisão por envolvimento em assassinatos nos EUA
A sentença foi definida nesta sexta-feira, 13, nos Estados Unidos

Trump: espero que Suprema Corte veja nosso país rico, enquanto dolorosamente revisa tarifas

Ex-agente da ditadura de Pinochet ligado à 'Caravana da Morte' é preso pelo ICE na Florida
O nome de Larios consta em uma lista de 42 criminosos chilenos detidos, divulgada pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA em 27 de janeiro

No local, as autoridades encontraram Adriana e Marcos com ferimentos de instrumento cortante. Um adolescente que estava na residência no momento do ataque também foi atingido pelos golpes. O menor de idade seria da família, mas não foi esclarecido qual dos dois era parente, de acordo com a imprensa estadunidense.

A morte de Adriana foi declarada no hospital da Universidade de Stony Brook. Marcos foi encaminhado à mesma unidade de atendimento. O brasileiro é acusado de homicídio em segundo grau, desacato à autoridade e por colocar em risco o bem-estar de um menor de idade.

.
