Brasileiro mata ex-companheira e se esfaqueia nos Estados Unidos, segundo autoridades

Um brasileiro de 57 anos, identificado como Marcos Marques-Leal, é acusado de matar a ex-mulher, também brasileira, em uma casa de Farmingville, na área de Long Island, em Nova York (Estados Unidos). A vítima, Adriana Barbosa, tinha 46 anos. A polícia afirma que foi acionada para ir até o endereço após uma ligação ao serviço de emergência que relatou um incidente doméstico às 20h15.

No local, as autoridades encontraram Adriana e Marcos com ferimentos de instrumento cortante. Um adolescente que estava na residência no momento do ataque também foi atingido pelos golpes. O menor de idade seria da família, mas não foi esclarecido qual dos dois era parente, de acordo com a imprensa estadunidense.

A morte de Adriana foi declarada no hospital da Universidade de Stony Brook. Marcos foi encaminhado à mesma unidade de atendimento. O brasileiro é acusado de homicídio em segundo grau, desacato à autoridade e por colocar em risco o bem-estar de um menor de idade.