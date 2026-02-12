Influenciadora morre após comer 'caranguejo do diabo' durante gravação

Uma influenciadora de 51 anos morreu após ingerir um caranguejo venenoso durante a gravação de um vídeo para as redes sociais. A vítima, identificada como Emma Amit, passou mal um dia após consumir o crustáceo, conhecido como “caranguejo-do-diabo”, e não resistiu às complicações.

O caso ocorreu na região de Palawan, nas Filipinas, onde a influenciadora havia participado da coleta de frutos do mar em um manguezal. O material recolhido foi utilizado na preparação de receitas à base de leite de coco, conteúdo que ela costumava compartilhar em suas plataformas digitais.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, Emma começou a apresentar sintomas graves de intoxicação no dia seguinte à ingestão do animal. Ela sofreu convulsões e precisou ser levada a uma unidade de saúde. Diante da piora do quadro, foi transferida para um hospital maior, já inconsciente.

Testemunhas relataram que a influenciadora apresentava escurecimento dos lábios e sinais de insuficiência respiratória. Ela morreu dois dias após consumir o crustáceo.

Espécie concentra neurotoxinas potentes

O animal ingerido foi identificado como Zosimus aeneus, espécie encontrada em recifes da região do Indo-Pacífico. Popularmente chamado de caranguejo-do-diabo ou caranguejo-tóxico-de-recife, o crustáceo pode acumular substâncias altamente perigosas, como saxitoxina e tetrodotoxina, também associada ao baiacu.

As toxinas afetam o sistema nervoso e podem provocar sintomas como formigamento, paralisia muscular, convulsões e falência respiratória. Não há antídoto específico para esse tipo de envenenamento, sendo necessário suporte médico intensivo.

Após o caso, autoridades locais reforçaram o alerta para que moradores e turistas evitem consumir espécies marinhas sem identificação adequada, especialmente em áreas de manguezal e recifes.