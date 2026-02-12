Professor brasileiro protege 15 alunos durante tiroteio em escola no Canadá

O professor brasileiro Jarbas Noronha ajudou a proteger 15 alunos durante um tiroteio em massa na Escola Secundária de Tumbler Ridge, no centro-oeste do Canadá. Ao perceber o alerta de confinamento, ele improvisou barricadas com bancadas de metal na oficina onde dava aula e organizou um plano de fuga para o grupo. O ataque deixou nove mortos e ao menos 25 feridos, provocando comoção nacional.

Natural de Monteiro Lobato (SP), Noronha, de 58 anos, vive em Tumbler Ridge desde 2022 e trabalha na escola há cerca de um ano e meio. No momento do ataque, ele lecionava mecânica automotiva. De acordo com o professor, o grupo inicialmente não percebeu os disparos devido ao barulho dos equipamentos da oficina. Após o alarme, ele reuniu os estudantes, bloqueou a porta com bancadas de metal e definiu uma rota de fuga pelas portas da garagem.

O atentado ocorreu na tarde de terça-feira (10), quando a Polícia Real Montada Canadense recebeu um alerta de atirador ativo na escola, que tem cerca de 175 estudantes. Seis pessoas morreram dentro da instituição — uma professora de 39 anos, três alunas de 12 anos e dois alunos de 12 e 13 anos. Outros dois corpos foram encontrados em uma residência próxima.

A autora dos disparos foi identificada como Jesse van Rootselaar, 18 anos, uma mulher transgênero. Segundo a polícia, ela matou a própria mãe e o irmão antes de atacar a escola e, depois, tirou a própria vida. Duas armas foram apreendidas no local — uma arma longa e uma pistola modificada. A polícia informou que já havia atendido ocorrências anteriores envolvendo a suspeita por questões relacionadas à saúde mental.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, decretou luto nacional e determinou que as bandeiras permaneçam a meio-mastro por sete dias. Parte da agenda oficial foi cancelada, incluindo uma viagem à Europa.