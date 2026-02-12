Capa Jornal Amazônia
Na Tailândia, adolescente toma arma de policial, ataca estudantes e mata diretor

Estadão Conteúdo

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um adolescente de 17 anos realizar um ataque a tiros dentro de uma escola pública na Tailândia nesta quarta-feira, 11. O jovem tomou a arma de um policial que havia ido à unidade de ensino em resposta a um chamado para contê-lo. Após confronto com a polícia, o atirador, que manteve estudantes e professores reféns por cerca de duas horas, foi preso.

O crime aconteceu na Escola Patong Prathankiriwat no final da tarde, pouco depois do encerramento das aulas. O diretor da escola, que ficou gravemente ferido durante o ataque, morreu em um hospital na madrugada desta quinta, 12.

Um estudante também foi atingido por disparos de arma de fogo, mas sobreviveu; outro aluno ficou ferido ao pular do prédio da escola para fugir do local.

O suspeito foi identificado por autoridades locais como um jovem com histórico de abuso de drogas e problemas de saúde mental. A polícia foi inicialmente chamada à escola para lidar com o rapaz que estava "causando distúrbios", mas ele atacou e roubou a arma de um policial antes dos oficiais conseguirem entrar na escola.

As autoridades ainda investigam o motivo do ataque.

Episódios de violência armada na Tailândia não são comuns. Apesar do país ter uma das maiores taxas de posse de armas e mortes relacionadas a armas de fogo na Ásia, tiroteios são raros no país.

Em outubro de 2022, um sargento da polícia que foi demitido matou 36 pessoas, entre elas cerca de 20 crianças, em uma creche na cidade de Uthai Sawan, no nordeste do país.

Em fevereiro de 2020, um soldado realizou um ataque a tiros na cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país, matando 29 pessoas e ferindo dezenas de outras, antes de ser morto a tiros pela polícia após um cerco que durou a noite toda em um shopping center da região. Fonte: Associated Press.

