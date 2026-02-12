Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Líderes da UE se reúnem para combater a pressão da Rússia, China e Trump

Existem visões divergentes sobre como a UE deve lidar com estes tempos conturbados

Estadão Conteúdo

Líderes da União Europeia (UE) estão reunidos nesta quinta-feira (12) na Bélgica para debater os desafios à diplomacia e ao comércio. O encontro busca reconsiderar a abordagem europeia diante do antagonismo dos EUA, táticas econômicas agressivas da China e ameaças híbridas da Rússia.

A cúpula reúne as 27 nações do bloco, que enfrentam tempos conturbados. O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, afirmou que é preciso mudar de rumo, apesar das dificuldades em direcionar as ações.

Existem visões divergentes sobre como a UE deve responder a estes cenários. A reunião tem como objetivo principal definir propostas que serão apresentadas em outra cúpula, agendada para o final de março.

Foco na Competitividade e Segurança Econômica

Antes de iniciar as deliberações no castelo de Alden Biesen, os líderes destacaram aos repórteres que o foco está na competitividade e na segurança econômica da Europa. A pauta inclui medidas para fortalecer o bloco globalmente.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, ressaltou a importância de manter uma política comercial proativa. Ele defendeu a proteção das empresas europeias contra a concorrência desleal e a coerção econômica.

Costa também abordou os custos da energia e a necessidade urgente de reduzir as barreiras burocráticas ao comércio. Estas questões são vistas como cruciais para a resiliência econômica do continente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UE

LÍDERES

REUNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

ACORDO DE PAZ

Trump diz a Netanyahu que seguirá negociando um acordo com o Irã

Após a reunião, em mensagem nas redes sociais, o presidente classificou o encontro como "muito bom"

12.02.26 8h37

Na Tailândia, adolescente toma arma de policial, ataca estudantes e mata diretor

12.02.26 7h57

mundo

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista em meio a protestos de trabalhadores

A reforma é considerada crucial para o programa ultraliberal de Milei

12.02.26 7h23

Na Argentina, sindicatos protestam contra reforma trabalhista defendida por Milei

12.02.26 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda