Líderes da UE se reúnem para combater a pressão da Rússia, China e Trump

Líderes da União Europeia (UE) estão reunidos nesta quinta-feira (12) na Bélgica para debater os desafios à diplomacia e ao comércio. O encontro busca reconsiderar a abordagem europeia diante do antagonismo dos EUA, táticas econômicas agressivas da China e ameaças híbridas da Rússia.

A cúpula reúne as 27 nações do bloco, que enfrentam tempos conturbados. O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, afirmou que é preciso mudar de rumo, apesar das dificuldades em direcionar as ações.

Existem visões divergentes sobre como a UE deve responder a estes cenários. A reunião tem como objetivo principal definir propostas que serão apresentadas em outra cúpula, agendada para o final de março.

Foco na Competitividade e Segurança Econômica

Antes de iniciar as deliberações no castelo de Alden Biesen, os líderes destacaram aos repórteres que o foco está na competitividade e na segurança econômica da Europa. A pauta inclui medidas para fortalecer o bloco globalmente.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, ressaltou a importância de manter uma política comercial proativa. Ele defendeu a proteção das empresas europeias contra a concorrência desleal e a coerção econômica.

Costa também abordou os custos da energia e a necessidade urgente de reduzir as barreiras burocráticas ao comércio. Estas questões são vistas como cruciais para a resiliência econômica do continente.