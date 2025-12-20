Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

Lívia Ximenes
fonte

Jeffrey Epstein foi de professor de matemática a bilionário (Reprodução / TV Globo)

O Caso Epstein, envolvendo o bilionário Jeffrey Epstein, tem recebido mais destaque na imprensa norte-americana devido à possível relação com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. Os escândalos de crimes sexuais contra menores de idade vieram à tona em 2005. Com mais de 300 gigabytes de dados, os arquivos do caso estão armazenados no principal sistema do FBI (Federal Bureau of Investigation). Entenda abaixo o que é, como aconteceu e a relação entre Epstein e Trump.

VEJA MAIS

image Trump solicita investigação federal sobre Epstein citando Clinton, Summers e JPMorgan

image Departamento de Justiça dos EUA começa a divulgar arquivos relacionados a Jeffrey Epstein
Os registros chegaram com a expectativa pública de que poderiam oferecer o olhar mais detalhado sobre os abuso sexual contra mulheres

image Harvard irá investigar relação de ex-presidente com Epstein após divulgação de mensagens
O porta-voz de Harvard, Jonathan Swain, disse que 'a Universidade está conduzindo uma revisão das informações'

Quem é Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein nasceu nos anos 1950, em Nova York (Estados Unidos), e iniciou a carreira como professor de matemática em um colégio de elite em Manhattan. Enquanto lecionava, Epstein fez ligações com pessoas importantes para o crescimento no mundo dos negócios, antes mesmo dos 30 anos. Ao abandonar o cargo de docente, ele se tornou financista e gerente de fortunas de Wall Street.

De uma origem humilde em Coney Island, Epstein se tornou um bilionário. Entre os bens do magnata, estavam uma mansão de sete andares em Manhattan, residências na Flórida e Novo México e ilhas privadas. O ex-professor era cercado por grandes nomes, como Donald Trump, Bill Clinton, príncipe Andrew (Reino Unido) e Bill Gates.

Em 2005, o Jeffrey Epstein se tornou investigado das autoridades norte-americanas. Até então, ele era suspeito de liderar um extenso grupo de tráfico e abuso sexual nos Estados Unidos envolvendo mulheres adultas e meninas menores de idade. O bilionário foi condenado pelos crimes em 2008 e cometeu suicídio em 2019, enquanto esperava pelo julgamento do caso. Epstein tinha a ex-namorada Ghislaine Maxwell como cúmplice.

O que é o Caso Epstein?

O Caso Epstein envolve o bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de tráfico e exploração sexual. Os crimes, conforme as investigações, iniciaram em 2002 e, após três anos, foram revelados. Epstein pagava centenas de dólares a meninas — menores de idade — para irem a imóveis dele e recrutarem outras.

Além de garotas, o bilionário também usava mulheres adultas para prestação de serviços sexuais a ele e convidados em uma ilha particular no Caribe e em residências em Nova York, Flórida e Novo México. Os dados do governo dos EUA apontam que mais de 250 menores de idade foram exploradas sexualmente por Epstein.

O que são os Arquivos Epstein?

Os Arquivos Epstein, com mais de 300 gigabytes, possuem documentos, vídeos, fotografias e áudios guardados no sistema principal do FBI (Federal Bureau of Investigation), dos Estados Unidos. Os registros de relatórios de investigação e dados de apuração também são compostos por memorandos de possíveis alvos, locais, registros e formulários. Além disso, há nomes de famosos que, supostamente, participaram dos crimes ao lado de Jeffrey Epstein.

Entre as fotos divulgadas nessa sexta-feira (19), após a liberação do Congresso dos Estados Unidos, estão imagens com os cantores Michael Jackson e Mick Jagger, o ator Chris Tucker, o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o príncipe Andrew, do Reino Unido. Anteriormente, registros com o atual presidente dos EUA, Donald Trump, foram revelados ao público.

Qual a relação do Caso Epstein e Donald Trump?

O bilionário Jeffrey Epstein e o presidente Donald Trump foram amigos entre os anos 1990 e 2000. Em novembro de 2025, entre liberações e bloqueios dos Arquivos Epstein, o Congresso Nacional dos Estados Unidos divulgou um e-mail enviado do bilionário ao presidente que revelava o conhecimento de Trump sobre os abusos cometidos por Epstein. A mensagem eletrônica teria sido enviada em 2011.

image Donald Trump e Jeffrey Epstein foram amigos entre os anos 1990 e 2000 (Reprodução / TV Globo)

Além do e-mail, uma suposta carta enviada por Trump a Epstein foi revelada em julho desse ano. O presidente norte-americano nega qualquer envolvimento com o Caso Epstein e conhecimento dos crimes cometidos pelo bilionário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Epstein

Jeffrey Epstein

Donald Trump

Arquivos Epstein
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Navio interceptado pelos EUA é petroleiro de bandeira panamenha e vinha sendo rastreado

20.12.25 20h32

Forças armados dos EUA param segundo navio na costa da Venezuela

20.12.25 20h27

Sem Brasil, Argentina e mais 5 países emitem comunicado que pede democracia na Venezuela

20.12.25 18h27

Mundo

EUA interceptam mais um petroleiro na costa da Venezuela, informam agências

Ação ocorre dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar o bloqueio total contra a Venezuela

20.12.25 18h22

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

ATENTADO

'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália

Vídeo mostra civil desarmando suspeito durante atentado que deixou ao menos 12 mortos em Bondi Beach, durante celebração de Hanukkah

14.12.25 10h25

ATENTADO

Imagens fortes! Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália

Atentado em praia australiana foi classificado como terrorismo e feriu dezenas de pessoas

14.12.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda