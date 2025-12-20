O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

O Caso Epstein, envolvendo o bilionário Jeffrey Epstein, tem recebido mais destaque na imprensa norte-americana devido à possível relação com o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. Os escândalos de crimes sexuais contra menores de idade vieram à tona em 2005. Com mais de 300 gigabytes de dados, os arquivos do caso estão armazenados no principal sistema do FBI (Federal Bureau of Investigation). Entenda abaixo o que é, como aconteceu e a relação entre Epstein e Trump.

Quem é Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein nasceu nos anos 1950, em Nova York (Estados Unidos), e iniciou a carreira como professor de matemática em um colégio de elite em Manhattan. Enquanto lecionava, Epstein fez ligações com pessoas importantes para o crescimento no mundo dos negócios, antes mesmo dos 30 anos. Ao abandonar o cargo de docente, ele se tornou financista e gerente de fortunas de Wall Street.

De uma origem humilde em Coney Island, Epstein se tornou um bilionário. Entre os bens do magnata, estavam uma mansão de sete andares em Manhattan, residências na Flórida e Novo México e ilhas privadas. O ex-professor era cercado por grandes nomes, como Donald Trump, Bill Clinton, príncipe Andrew (Reino Unido) e Bill Gates.

Em 2005, o Jeffrey Epstein se tornou investigado das autoridades norte-americanas. Até então, ele era suspeito de liderar um extenso grupo de tráfico e abuso sexual nos Estados Unidos envolvendo mulheres adultas e meninas menores de idade. O bilionário foi condenado pelos crimes em 2008 e cometeu suicídio em 2019, enquanto esperava pelo julgamento do caso. Epstein tinha a ex-namorada Ghislaine Maxwell como cúmplice.

O que é o Caso Epstein?

O Caso Epstein envolve o bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, acusado de liderar uma rede de tráfico e exploração sexual. Os crimes, conforme as investigações, iniciaram em 2002 e, após três anos, foram revelados. Epstein pagava centenas de dólares a meninas — menores de idade — para irem a imóveis dele e recrutarem outras.

Além de garotas, o bilionário também usava mulheres adultas para prestação de serviços sexuais a ele e convidados em uma ilha particular no Caribe e em residências em Nova York, Flórida e Novo México. Os dados do governo dos EUA apontam que mais de 250 menores de idade foram exploradas sexualmente por Epstein.

O que são os Arquivos Epstein?

Os Arquivos Epstein, com mais de 300 gigabytes, possuem documentos, vídeos, fotografias e áudios guardados no sistema principal do FBI (Federal Bureau of Investigation), dos Estados Unidos. Os registros de relatórios de investigação e dados de apuração também são compostos por memorandos de possíveis alvos, locais, registros e formulários. Além disso, há nomes de famosos que, supostamente, participaram dos crimes ao lado de Jeffrey Epstein.

Entre as fotos divulgadas nessa sexta-feira (19), após a liberação do Congresso dos Estados Unidos, estão imagens com os cantores Michael Jackson e Mick Jagger, o ator Chris Tucker, o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o príncipe Andrew, do Reino Unido. Anteriormente, registros com o atual presidente dos EUA, Donald Trump, foram revelados ao público.

Qual a relação do Caso Epstein e Donald Trump?

O bilionário Jeffrey Epstein e o presidente Donald Trump foram amigos entre os anos 1990 e 2000. Em novembro de 2025, entre liberações e bloqueios dos Arquivos Epstein, o Congresso Nacional dos Estados Unidos divulgou um e-mail enviado do bilionário ao presidente que revelava o conhecimento de Trump sobre os abusos cometidos por Epstein. A mensagem eletrônica teria sido enviada em 2011.

Donald Trump e Jeffrey Epstein foram amigos entre os anos 1990 e 2000 (Reprodução / TV Globo)

Além do e-mail, uma suposta carta enviada por Trump a Epstein foi revelada em julho desse ano. O presidente norte-americano nega qualquer envolvimento com o Caso Epstein e conhecimento dos crimes cometidos pelo bilionário.