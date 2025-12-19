Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Departamento de Justiça dos EUA começa a divulgar arquivos relacionados a Jeffrey Epstein

Os registros chegaram com a expectativa pública de que poderiam oferecer o olhar mais detalhado sobre os abuso sexual contra mulheres

Estadão Conteúdo

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou nesta sexta-feira, 19, milhares de arquivos de sua investigação sobre o condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, mesmo reconhecendo que a divulgação de documentos sobre o rico financista - conhecido por suas conexões com o presidente Donald Trump e outras pessoas influentes - estava incompleta.

Os registros chegaram com a expectativa pública de que poderiam oferecer o olhar mais detalhado até agora sobre quase duas décadas de investigações governamentais sobre o abuso sexual de Epstein contra mulheres jovens e meninas menores de idade. Mas permanecia incerto quanto de informação nova e substancial estava incluída nas fotos, registros de chamadas, depoimentos de júri e transcrições de entrevistas, ou quanto, se houver, de percepção adicional poderia ser obtida sobre os relacionamentos de Epstein com contatos ricos e poderosos.

VEJA MAIS

image Ex-namorada de Epstein é contra divulgação de registros de transcrições do júri
Segundo os advogados, Maxwell sequer teve acesso ao material, já que o processo de júri ocorre a portas fechadas

image Trump foi avisado que seu nome está nos arquivos de Epstein, revela jornal
Alerta foi dado por funcionários do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA

Os arquivos estavam sendo divulgados de acordo com um prazo estabelecido pelo Congresso para sexta-feira, mas o Departamento de Justiça sinalizou que não cumpriria totalmente esse prazo, com o vice-Procurador Geral Todd Blanche afirmando à Fox News Channel que esperava que o departamento divulgasse "várias centenas de milhares" de registros hoje e depois várias centenas de milhares mais nas próximas semanas. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

Jeffrey Epstein

arquivos

divulgação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump sinaliza 'grande anúncio' sobre saúde nos próximos dias e comemora redução do déficit

19.12.25 18h13

herói

Homem que desarmou atirador ganha R$ 9 milhões arrecadados em vaquinha, na Austrália

Comerciante Ahmed foi baleado após desarmar terrorista durante celebração judaica. Doações incluem apoio de bilionários e artistas

19.12.25 17h11

TikTok vendido

TikTok é vendido e evita banimento nos EUA; entenda o que muda na rede social

Plataforma passa a ter controle majoritariamente americano, com participação da Oracle, e terá dados e algoritmo sob supervisão local

19.12.25 16h00

Homenagem

Cerca de 2 mil banhistas homenageiam vítimas de atentado contra judeus na Austrália

O ataque, classificado pelas autoridades como terrorista, deixou 15 mortos

19.12.25 11h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

ATENTADO

'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália

Vídeo mostra civil desarmando suspeito durante atentado que deixou ao menos 12 mortos em Bondi Beach, durante celebração de Hanukkah

14.12.25 10h25

ATENTADO

Imagens fortes! Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália

Atentado em praia australiana foi classificado como terrorismo e feriu dezenas de pessoas

14.12.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda