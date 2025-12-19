Departamento de Justiça dos EUA começa a divulgar arquivos relacionados a Jeffrey Epstein

O Departamento de Justiça dos EUA divulgou nesta sexta-feira, 19, milhares de arquivos de sua investigação sobre o condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein, mesmo reconhecendo que a divulgação de documentos sobre o rico financista - conhecido por suas conexões com o presidente Donald Trump e outras pessoas influentes - estava incompleta.

Os registros chegaram com a expectativa pública de que poderiam oferecer o olhar mais detalhado até agora sobre quase duas décadas de investigações governamentais sobre o abuso sexual de Epstein contra mulheres jovens e meninas menores de idade. Mas permanecia incerto quanto de informação nova e substancial estava incluída nas fotos, registros de chamadas, depoimentos de júri e transcrições de entrevistas, ou quanto, se houver, de percepção adicional poderia ser obtida sobre os relacionamentos de Epstein com contatos ricos e poderosos.

Os arquivos estavam sendo divulgados de acordo com um prazo estabelecido pelo Congresso para sexta-feira, mas o Departamento de Justiça sinalizou que não cumpriria totalmente esse prazo, com o vice-Procurador Geral Todd Blanche afirmando à Fox News Channel que esperava que o departamento divulgasse "várias centenas de milhares" de registros hoje e depois várias centenas de milhares mais nas próximas semanas. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast