Emprego dos sonhos? Profissional ganha até R$ 60 mil por mês e tem 250 dias de folga por ano

Voar de helicóptero para o trabalho, receber um salário que pode chegar a R$ 60 mil mensais e ainda ter longos períodos de descanso parece cenário de filme, mas é a realidade de uma profissional de 30 anos que atua em plataforma de petróleo no Mar do Norte, na Noruega. A rotina pouco comum voltou a chamar atenção nas redes sociais por reunir remuneração elevada, muitos dias de folga ao longo do ano e uma atividade considerada de alto risco.

Formada em química industrial, a trabalhadora atua como técnica de processos, função ligada ao controle e à operação dos sistemas produtivos da plataforma. O modelo de trabalho é diferente do tradicional: são duas semanas embarcada, em regime integral, seguidas por quatro semanas de descanso em terra, o que resulta em cerca de 250 dias livres por ano.

A remuneração anual chega a 1,3 milhão de coroas norueguesas, cerca de R$ 720 mil.

O deslocamento até o local de trabalho já faz parte da rotina incomum. Antes de embarcar, a profissional passa por avaliações médicas obrigatórias e segue de helicóptero até a plataforma, localizada em alto-mar. Durante o período embarcada, ela permanece totalmente dedicada ao trabalho, com turnos que podem ser diurnos ou noturnos, alternados a cada ciclo.

Apesar da infraestrutura disponível — que inclui espaços de convivência, academia e áreas de descanso — o cansaço físico e mental é constante. O isolamento e a distância da família também são apontados como desafios frequentes.

Trabalhar em plataformas de petróleo exige atenção máxima. O ambiente concentra equipamentos de alta pressão, sistemas complexos e grande circulação de energia. Por isso, todos os procedimentos seguem protocolos rigorosos de segurança, com atividades realizadas em equipe e monitoramento permanente.

Mesmo com todos os cuidados, o risco é inerente à profissão. Por essa razão, os trabalhadores recebem treinamentos constantes para situações de emergência e primeiros socorros, além de contar com suporte médico durante todo o período embarcado.

Vale a pena?

Durante as longas folgas, a profissional aproveita para viajar, investir em projetos pessoais e compartilhar a rotina nas redes sociais, onde desperta curiosidade de pessoas interessadas na carreira. Ainda assim, ela costuma fazer um alerta: o trabalho não é indicado para todos.

O salário elevado e os muitos dias de descanso são atrativos, mas vêm acompanhados de pressão, riscos e longos períodos longe de casa. Para quem aceita esse estilo de vida, a atuação em plataformas de petróleo pode representar uma carreira desafiadora e altamente remunerada.