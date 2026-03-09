Capa Jornal Amazônia
Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

Victoria Rodrigues
fonte

Antes de descer no tobogã, a jovem demonstrou ter medo do brinquedo. (Foto: Reprodução/ X)

Uma jovem identificada como Yuris Cristel Camila García morreu após ser arremessada na curva de um tobogã em um parque de diversões situado em Chinácota, na Colômbia. Antes de descer no brinquedo na noite desta quinta-feira (5), a mulher, que utilizava capacete de segurança, demonstrou estar com medo enquanto, sentada em um pneu no topo do brinquedo, esperava pelo "empurão".

De acordo com imagens obtidas com exclusividade pelo jornal de Bogotá, a jovem questionou se alguém a ampararia depois da descida do tobogã. "Alguém vai me pegar?", disse Yuris García. Enquanto preparava os últimos ajustes na proteção e segurança da jovem, o funcionário do brinquedo confirmou que sim. "Sim, não tenha medo", ressaltou ele na tentativa de tranquilizá-la.

A queda de Yuris no tobogã

Poucos segundos depois que Yuris García desceu em alta velocidade pelo tobogã do parque de diversões, gritos foram ouvidos de pessoas que estavam no chão do local. Alguns perguntaram se ela havia caído do brinquedo e outros confirmaram a queda da jovem de apenas 28 anos.

Ao cair da estrutura, a vítima acabou despencando por cerca de 4,5 metros até se chocar contra o chão, o que lhe causou graves ferimentos no crânio, no abdômen e no tórax. Ela chegou a ser socorrida no local e encaminhada para um hospital da região, mas, antes que Yuris pudesse chegar para receber os devidos procedimentos de salvamento, não resistiu e morreu no caminho.

Segundo um laudo médico publicado pelo jornal El Tiempo, a jovem sofreu traumatismo cranioencefálico e traumatismo toracoabdominal contuso, que a levaram a óbito de forma rápida, mesmo usando capacete no momento do choque. Agora, a empresa que opera o parque afirmou que está à disposição para colaborar com as autoridades enquanto o caso está sendo investigado pelo gabinete do prefeito de Chinácota e pela polícia local.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Palavras-chave

tobogã

brinquedo

acidente

morte

colômbia
Mundo
