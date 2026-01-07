Vídeo: montanha-russa mais alta, rápida e longa do mundo é inaugurada na Arábia Saudita

Foi inaugurada no dia 31 de dezembro de 2025 a montanha-russa denominada "Falcons Flight" na Arábia Saudita, que é considerada a mais rápida, mais alta e mais longa do mundo. O brinquedo super equipado conta com 250 km/h de velocidade, 195 metros de altura e 4,3 quilômetros de trilhos de comprimento.

A mais nova montanha-russa que já está em funcionamento integra o parque temático "Six Flags Qiddiya City", pque fica situado a cerca de 40 minutos de Riade. Em termos de comparação real, a altura máxima do brinquedo equivale a um prédio de aproximadamente 60 andares e a velocidade é semelhante à alcançada por carros de Fórmula 1;

VEJA MAIS

Como funciona a montanha-russa?

O passeio na "Falcons Flight" possui duração de mais de três minutos e, ao longo das subidas e descidas, o relevo natural do terreno é apresentado aos brincantes com uma queda vertical a partir do precipício. Inclusive, ums dos trechos mais radicais e legais ocorre quando o carrinho é lançado até o topo do penhasco, a 195 metros do solo.

Quem pode ir na montanha-russa?

De acordo com as restrições fornecidas pelo próprio parque, a altura mínima para embarcar na montanha-russa é de 1,30 metro, enquanto a máxima permitida é de 1,96 metro. Além disso, as pessoas podem ficar tranquilas porque os carrinhos contam com para-brisas individuais com o objetivo de proteger os passageiros da areia e da velocidade.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)