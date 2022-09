Mulher é atropelada por montanha-russa ao tentar recuperar celular

Uma jovem identificada como Shylah Rodden, de 26 anos, foi atropelada por uma montanha-russa ao tentar recuperar o celular que caiu nos trilhos do brinquedo, localizado um parque de diversões de Melbourne, na Austrália.

Segundo informações do Daily Mail divulgadas pelo Uol, o pai da jovem relatou que o brinquedo a levantou em uma altura de 9 metros antes de derrubá-la no chão. Ela foi levada em estado grave para o hospital e está em coma, estado que deve permanecer por um bom tempo. "As lesões são horríveis. Ela está com dano cerebral e pélvica. Também tem machucados nos braços, pernas, costas e pescoço", completou o pai, Alan Rodden.

Caisha Rodden, irmã da vítima, também deu uma entrevista e detalhou que Shylah estava trabalhando no local durante sua folga. "Ela estava ajudando sua amiga em uma barraca durante o dia e naquele momento estava de folga com outro colega de trabalho e eles decidiram fazer alguns passeios para passar o tempo e foi quando isso aconteceu", disse ela.

O Daily Mail informou que depois de retirar os usuários do brinquedo, a atração foi encerrada e ficou interditada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)