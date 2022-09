Ônibus com torcedores do Boca Juniors capota e deixa mulher morta na Argentina; vídeo

Um ônibus que transportava torcedores do Boca Juniors capatou a 40 km da cidade argentina de Mendonza, na quarta-feira (28), deixando uma mulher morta e feridos.

Segundo o jornal Olé, o veículo teria trocado de faixa e capotado em seguida no acostamento da via. O ônibus com os torcedores seguia para Mendoza, onde o Boca Juniors enfrentou o Quilmes pela Copa Argentina, na noite de ontem.

Nas redes sociais, o Boca Juniors lamentou o acidente e se solidarizou com a família da torcedora.