Remo e mais dois clubes não levaram cartões vermelhos na Série B; veja números de amarelos

A Série B do Campeonato Brasileiro irá iniciar a 15ª rodada e o Remo, um dos três representantes da Região Norte na competição, é um dos três clubes que ainda não levaram cartões vermelho.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com base nos dados disponibilizados pela ESPN, o clube paraense, junto com CRB-AL e o Goiás-GO, ainda não levaram cartões vermelhos na Série B deste ano. Já são 14 partidas sem vermelhos, diferente de alguns clubes, que lideram essa estatística negativa.

VEJA MAIS

A equipe com maior número com cartões vermelhos é o Vila Nova-GO, com cinco cartões nesta Série B. Logo atrás estão dois clubes, o Novorizontino-MG e Ferroviária-SP, com quatro cartões vermelhos cada. Na sequência estão o Amazonas-AM, Athletic-MG, Criciúma-SC e Athletico-PR com três. O Paysandu, outro representante do Norte e maior rival do Remo, levou um cartão vermelho na competição.

VEJA MAIS

Já no quesito cartões amarelos quem lidera as estatísticas é o CRB. A equipe alagoana já acumula 42 cartões amarelos em 14 rodadas, uma média de três cartões por partida. Na segunda posição estão o Athletic-MG, Operário-PR e o Goiás-GO, com 38 amarelos. O Remo até aqui levou 33 amarelos (média de 2,35 cartões por jogo) e o Paysandu 32 (média de 2,28 por partida).

O Remo briga na parte de cima da tabela no Brasileirão Série. O Leão Azul atualmente ocupa a 5ª posição com 23 pontos, colado no G4 da competição. O próximo compromisso azulino na Série B está marcado para o sábado (5), às 16h, contra o Cuiabá-MT, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLIberal.com e também pela Rádio Liberal +.