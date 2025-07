Presidente do Remo minimiza cancelamento de amistoso com o Santos, mas bastidores revelam esforço

O Remo tratou com naturalidade a não realização do amistoso contra o Santos, previsto para ocorrer na próxima semana. Em declaração ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que o Leão não teve responsabilidade no cancelamento da partida, alegando que o clube apenas foi consultado sobre a possibilidade do confronto.

"O Remo não tem responsabilidade nenhuma sobre a realização ou não deste amistoso. O clube foi apenas consultado se aceitaria participar ou não", resumiu o dirigente. Segundo ele, sequer houve proposta oficial para a realização do duelo.

A versão apresentada por Tonhão contrasta com o que foi divulgado pelo jornalista Lucas Musetti Perazolli, setorista do Santos no portal UOL. De acordo com Musetti, os dois clubes negociavam ativamente a realização do jogo, mas as tratativas foram encerradas por questões financeiras. Com o impasse, o time paulista deve disputar um amistoso em São Paulo ou no interior do estado.

Bastidores indicam esforço do Remo

Apesar do tom de neutralidade adotado oficialmente, informações obtidas por O Liberal revelam que o Remo se mobilizou nos bastidores para garantir a realização do amistoso em Belém. Sabendo que o Santos buscava adversários para partidas preparatórias durante a paralisação da Série A — motivada pela disputa da Copa do Mundo de Clubes — a diretoria azulina entrou em contato com o clube paulista para propor o Mangueirão como palco do confronto. A ideia inicial do Peixe era disputar um jogo contra uma equipe do Uruguai, em Manaus.

Segundo fontes do clube, o Remo usou o apelo popular da torcida, a possibilidade de estádio lotado e o nível competitivo da equipe como argumentos para convencer o Alvinegro Praiano. Houve, inclusive, reuniões entre dirigentes das duas agremiações e um acerto chegou a ser encaminhado. No entanto, o Santos optou por não seguir com o plano, priorizando compromissos mais viáveis financeiramente e logisticamente, no próprio estado de São Paulo.

Foco volta à Série B

Com o amistoso fora de cogitação, o Remo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo compromisso do Leão será no sábado (5), contra o Cuiabá, no Mangueirão. Em seguida, a equipe enfrenta a Chapecoense, no dia 13, fora de casa.

Na tabela, o Remo ocupa a quinta colocação, com 23 pontos, e busca retornar ao G-4 para manter vivo o sonho do acesso. Já o Santos atravessa uma campanha instável na Série A, ocupando apenas a 15ª posição, com 11 pontos somados.