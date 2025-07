Técnico do acesso do Remo, Rodrigo Santana é anunciado em time da Série C

O cenário se repete para Rodrigo Santana. O técnico paulista, responsável por comandar o Remo rumo ao acesso à Série B, foi anunciado, na noite da última quarta-feira (2), pelo ABC-RN para assumir o clube na sequência da Série C. O time potiguar não vive boa fase na competição, está há cinco jogos sem vencer e ocupa apenas a 16ª colocação da tabela, com 10 pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Rodrigo chega para substituir Evaristo Piza, demitido na segunda-feira (30) após a derrota para o Ypiranga-RS, pela 10ª rodada do campeonato. Assim como aconteceu quando assumiu o Leão Azul em 2024, o treinador terá a missão de reorganizar a equipe e buscar a classificação para a segunda fase da Série C.

De acordo com o clube, o técnico já iniciará os trabalhos com o elenco nesta semana, em Aracaju (SE), onde o ABC enfrentará o Confiança-SE, no sábado (5), em duelo válido pela 11ª rodada da competição.

VEJA MAIS

Rodrigo Santana estava sem clube desde que foi demitido do Remo, em março deste ano. Sua passagem pelo time azulino foi marcada pela conquista do acesso em 2024. No momento em que assumiu a equipe, o Remo figurava na parte de baixo da tabela, sem resultados expressivos, mesmo assim, o Leão Azul conseguiu reagir, avançar ao quadrangular e garantir o retorno à Série B.

Em 2025, apesar de fazer uma boa primeira fase no Parazão, o time azulino foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e na Copa Verde, o que culminou na demissão do treinador. Agora, o desafio se repete, desta vez no ABC.

Além do Remo, Rodrigo acumula passagens por equipes como Juventus-SP, Atlético-MG, Avaí-SC, Confiança-SE e Athletic-MG. No cenário internacional, comandou o Rans Nusantara, da Indonésia, e o Vaca Díez, da Bolívia.