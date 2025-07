O coringa do Leão: Marrony ganha espaço e pode ser arma do Remo contra o Cuiabá

Contratado no fim de junho como reforço de peso do Remo, Marrony ainda busca ritmo de jogo após quase um ano parado por lesão. Mas aos poucos, o atacante de 26 anos começa a mostrar seu valor — e sua versatilidade — dentro de campo. Após estrear no clássico contra o Paysandu, o jogador ganhou mais minutos diante do Athletic e agora pode ser uma das armas do técnico António Oliveira no confronto direto contra o Cuiabá, no próximo sábado (5), às 17h, no Mangueirão, pela 15ª rodada da Série B.

O camisa 26 do Leão é visto pelo treinador como um verdadeiro coringa, capaz de atuar nas três posições do ataque. Isso não signifca que ele não tenha uma preferência. “Já fiz todas as posições do ataque, mas onde me sinto mais à vontade é pelo lado esquerdo, acho que pego mais na bola, fico mais à vontade, consigo voltar pra ajudar, me sinto mais no jogo”, explicou o jogador, revelado pelo Vasco e com passagens por Atlético-MG, Fluminense e Midtjylland, da Dinamarca.

Competição Acirrada

No Re-Pa, Marrony entrou na ponta esquerda; já contra o Athletic, na vitória de virada por 2 a 1, apareceu pela direita. A tendência é que ganhe mais minutos contra o Cuiabá, adversário direto na tabela. O Dourado tem 21 pontos, dois a menos que o Leão, e pode ultrapassar os paraenses em caso de vitória. A disputa pelo G-4 está embolada e cada ponto faz diferença. “Os times estão todos muito perto, tanto lá embaixo como em cima”, comentou o atacante.

“O objetivo é realmente subir, todo mundo quer muito”

Além do fator técnico, Marrony vê a força necessária no ambiente do Baenão para o time conseguir o acesso a elite do futebol brasileiro. “Cheguei há pouco tempo e percebi que todos têm muita vontade de vencer. Nosso time mentalmente está muito forte e isso é muito importante”, afirmou.

Só os 3 pontos interessam

A partida contra o Cuiabá é tratada internamente como decisiva para as pretensões do time azulino na Série B. É dentro de casa, contra um adversário direto na luta pelo G4. Não se pode, sequer, pensar em empate.

“É um jogo muito importante, em casa, e a gente vai ter o apoio da nossa torcida. Isso, sem dúvidas, é muito importante e vai nos ajudar”, projetou Marrony. “Cuiabá está fazendo um bom campeonato também, é um time muito forte, mas o objetivo é vencer em casa. A gente tem que ser mais forte”, disse.