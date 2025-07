Contra o Cuiabá-MT, Remo pode ter retorno de zagueiro, mas terá desfalque no setor defensivo

Em casa, o Remo enfrenta o Cuiabá-MT em partida válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória fora de casa sobre o Athletic-MG, o Leão Azul está motivado para retornar ao G-4. Para o confronto, o clube pode contar com o retorno do zagueiro Reynaldo, mas terá o desfalque do defensor Camutanga.

Reynaldo, que se recupera de lesão, ficou fora do jogo contra o Athletic. No entanto, segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o jogador evoluiu bem e deve ser relacionado para o duelo com o Dourado.

Já Camutanga está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e desfalca o time. O zagueiro não é titular, mas é o reserva imediato de Klaus na defesa azulina.

O Cuiabá também terá um desfalque importante no setor defensivo: o zagueiro e capitão Alan Empereur, também suspenso pelo número de cartões amarelo.

Remo e Cuiabá disputam na parte de cima da tabela. Após conquistar a primeira vitória fora de casa nesta Série B, o Leão Azul fechou a 14ª rodada na quinta colocação, com 23 pontos, muito próximo de retornar ao G-4. Uma vitória sobre o time mato-grossense, aliada a um tropeço do Avaí-SC diante do Paysandu, recolocaria o clube paraense na zona de acesso.

Já o Dourado perdeu a oportunidade de voltar ao G-4 ao ser derrotado pelo Botafogo-SP. Com isso, o time fechou a rodada com os mesmos 21 pontos e ficou na sétima colocação. Assim como o Remo, a equipe também precisa vencer e torcer por um resultado negativo do Avaí e do CRB-AL para voltar ao grupo dos quatro primeiros.

Na rodada passada, o Remo também voltou a ter o volante Jaderson, um dos destaques do elenco azulino, que retornou após se recuperar de uma lesão na cabeça. O jogador não deve começar entre os títulares, mas entrará ao longo do jogo.

Com isso, embalado pela boa fase, o Leão Azul recebe o Cuiabá no próximo sábado (5), às 16h, no estádio Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.