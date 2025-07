'Não é do dia pra noite': Pedro Rocha comenta processo de adaptação do Remo com António Oliveira

O Remo enfim venceu fora de casa na Série B, mas o jogo contra o Athletic, no último domingo (29), foi além dos três pontos na tabela. A partida marcou o início de uma nova fase para o time, que começa a se adaptar ao estilo de jogo do técnico português António Oliveira. Depois da saída de Daniel Paulista para o Sport, o “mister” assumiu o comando com ideias diferentes, e a equipe dá os primeiros passos para colocar em prática o que ele pede.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Desde que o mister António chegou, a gente vem buscando entender o mais rápido possível aquilo que ele pede nos treinamentos", explicou o atacante Pedro Rocha, artilheiro isolado da Série B com oito gols. Ele foi o grande nome da partida em São João del-Rei, marcando os dois gols da virada azulina e garantindo o resultado que colocou o Leão na 5ª colocação, com os mesmos 23 pontos do Avaí, que fecha o G4.

A mudança de comando exigiu ajustes. No primeiro jogo sob o novo técnico, o Remo perdeu o clássico Re-Pa por 1 a 0, em casa, e parte da torcida questionou a alteração no modelo de jogo que vinha dando resultados. Pedro Rocha reconhece que o processo é gradual, mas que a equipe vai continuar no mesmo ritmo.

VEJA MAIS

“Não é do dia para noite que vamos pegar tudo facilmente. A gente tem procurado assimilar o que ele quer para que nos jogos consigamos entender e buscar as vitórias que nos interessam”, disse o camisa 9 do Leão.

Além da mudança tática, o elenco azulino também ganhou reforços. Marrony, por exemplo, teve participação decisiva contra o Athletic. “São jogadores importantes. O Marrony entrou muito bem, conseguiu cavar o pênalti que foi o início da nossa retomada no jogo”, elogiou Pedro.

Com cinco jogos restantes no primeiro turno — sendo três deles em Belém —, o atacante vê o momento como chave para firmar o time entre os primeiros colocados. “As expectativas são as melhores possíveis. É aproveitar o fator casa, contar com o apoio da torcida e fazer os pontos necessários pra terminar o turno no G4 ou muito próximo dele”, disse.